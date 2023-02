Nuove alberature lungo via Marini

Al netto delle polemiche, il Comune va avanti per la sua strada con la messa a dimora di un centinaio di piante, tra specie ad alto fusto e arbusti da bacche, lungo via Marini e aree a verde limitrofe. Tutto questo per riqualificare e adornare l’area, potenziando il patrimonio arboreo cittadino e compensando l’abbattimento di una trentina di alberature. "La collocazione di nuove piante – fanno sapere – si inserisce all’interno del ’Programma di sostituzione delle alberature’ che l’ufficio del Verde pubblico ha attuato, tenendo conto del censimento del verde e dell’età degli alberi. L’obiettivo a medio-lungo termine è rinnovare in modo funzionale il patrimonio arboreo e aumentare gli standard di sicurezza, in modo particolare delle alberature stradali".