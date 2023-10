Nuova visita alla discarica aperta a tutti i cittadini. Rifiuti urbani, le osservazioni

"Abbiamo già fissato la prossima visita alla discarica. A giorni le informazioni per prenotarsi". Lo ha annunciato Francesco Romagnoli (foto), presidente del Comitato cittadino per la discarica di Fosso del Cassero, anticipando il sopralluogo che (ricalcando quello del luglio scorso), darà alla cittadinanza la possibilità di visitare l’area, tornata prepotentemente di attualità nel dibattito cittadino e non solo. Ci sono già data e ora: il 16 ottobre alle ore 17 e prevede la partecipazione di circa 30 persone. Fra oggi e domani, il Comitato dovrebbe ufficializzare anche le modalità di prenotazione, che dovrebbero coincidere con quelle della visita di luglio. I cittadini interessati saranno quindi accompagnati dal personale di Herambiente, che li guiderà durante il sopralluogo e risponderà alle loro domande.

A Serravalle, durante la scorsa seduta del consiglio comunale, è stata approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad opporsi ad Ato Toscana Centro (del quale il Comune fa parte) e alla Regione stessa, qualora dovesse effettivamente concretizzarsi l’ipotesi di un conferimento di rifiuti solidi urbani nel Cassero. Ci sono tuttavia poco meno di due mesi di tempo, prima dell’approvazione del Piano da parte della Regione, per presentare osservazioni al documento. E tanto l’amministrazione Lunardi quanto il Partito Democratico avevano già preannunciato l’intenzione di muoversi. Nel mirino di Serravalle Civica è però finita la Conferenza dei Servizi del mese scorso a Firenze, fra il Comune, Arpat, Herambiente e la Regione. L’oggetto dell’incontro era la richiesta del gestore del Cassero di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi: si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione, effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). Il consiglio comunale si era detto contrario anche a questa opzione. Secondo Elena Bardelli, responsabile di Serravalle Civica, ci sarebbe tuttavia una postilla. "Dal verbale risulta anche un particolare non di poco conto – ha fatto presente Bardelli , non risparmiando critiche a chi amministra – Herambiente, insieme alla proposta di rivalutazione della capacità volumetrica della discarica, ha richiesto alla Regione anche una deroga del parametro Doc dei rifiuti pericolosi". La prossima Conferenza dei Servizi è stata fissata per il 21 novembre e chissà che non possano esserci novità.

Giovanni Fiorentino