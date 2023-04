"Nuova sede per il museo Marini" L’idea già proposta alla Fondazione

All’interno del complesso monumentale del convento di San Lorenzo, una volta ultimati i lavori di restauro e di riqualificazione dell’intero quartiere, che comunque dovranno concludersi entro marzo del 2026, quindi tra meno di tre anni, sarà ospitato anche il Museo Marino Marini di Pistoia. Questa è l’idea e la proposta che il Comune ha presentato alla Fondazione Marino Marini e che sarà discussa nel prossimo consiglio di amministrazione.

Sindaco, finalmente si torna a parlare del Museo Marini e di una sua possibile riapertura in spazi più adeguati. È così?

"Sì, questa è la nostra proposta. Nel grande spazio del convento di San Lorenzo, che è di nostra proprietà, dove sorgeranno uffici pubblici, dove ci saranno aree espositive per mostre temporanee, come in Sant’Ansano, ci sono dei grandi spazi, tra l’altro molto belli, che si affacciano sul chiostro, che noi abbiamo proposto alla Fondazione Marini, come nuovo luogo di esposizione delle opere del grande scultore pistoiese. La piazza antistante sarà interamente pedonalizzata, con verde, con piste ciclabili che arrivano e si congiungono in San Lorenzo e noi riteniamo che questo sia il luogo giusto per l’esposizione delle opere monumentali del maestro. Questa è la proposta della città, che mette a disposizione un luogo riqualificato con i fondi del Pnrr, l’abbiamo presentata alla Fondazione Marini, per uscire anche dall’impasse e dare un luogo degno alle opere del nostro grande artista".

Quindi i pistoiesi, ma non solo, possono tornare a sperare in una riapertura, sebbene non in tempi brevissimi, del museo in questa nuova sede?

"Noi lo speriamo, credo che questa sia una sfida culturale, una sfida che guarda agli investimenti, che guarda ad un luogo bellissimo e che sposta l’argomentazione dalle sedi giuridiche, che hanno fino ad ora riempito la cronaca, ad una sede politica e culturale. Il nostro tentativo di dialogare con la Fondazione, che con i suoi tecnici ha già visitato il luogo, è un modo di tornare a parlare del maestro, di un luogo nuovo, bello ed efficiente per accogliere le sue opere e che permette anche un’esposizione migliore dei suoi lavori".

Dalla Fondazione è arrivata una risposta al riguardo?

"C’è stata, come dicevo, la visita dei loro tecnici, uno scambio di vedute con i nostri e c’è una mia richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione, con la quale abbiamo anche trasmesso le prime planimetrie, le prime idee di volume e di progetti di questa proposta. Quindi spero che ne parleremo in modo sereno nel corso del prossimo consiglio di amministrazione".

Quando è prevista la convocazione del Cda della Fondazione?

"Al momento non lo sappiamo, siamo in attesa di una risposta". Patrizio Ceccarelli