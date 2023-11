Nuova scuola, approvato il progetto. Aule e refettorio: edificio moderno

Un edificio nuovo, che potrà ospitare fino ad un massimo 75 alunni, per un’operazione da oltre 800mila euro. Questo è quanto promette l’intervento che prevede la demolizione e la ricostruzione della scuola d’infanzia San Michele, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi. Si tratta di un’opera che rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che sulla base del crono-programma dovrebbe essere pronta in circa tre anni, prendendo come riferimento il momento in cui partirà il cantiere. E stando a quanto riportato nella relazione tecnica, la scelta di demolire e ricostruire il fabbricato attualmente esistente deriva da una considerazione relativa ai costi-benefici. "Appare sconveniente spendere una cifra notevole per risanare ed adeguare sismicamente l’edificio, per mantenere una conformazione comunque non adeguata alle esigenze attuali – si legge - la vetustà e la condizione manutentiva dell’immobile, nonché l’attuale distribuzione degli spazi interni, causano numerosi disagi. Altre criticità sono riscontrabili nella struttura sportiva e la fatiscenza dell’impianto termico che ormai non riesce più a soddisfare le esigenze richieste dall’utenza".

Il disegno prevede per il nuovo stabile la realizzazione di un ingresso con filtro di accesso ad un ampio spazio di distribuzione, sul quale si affacciano quasi tutti i locali. I vani principali saranno le tre aule sul lato nord del complesso, oltre ad un’aula - refettorio che può essere am pliata con gli spazi limitrofi per creare uno spazio fruibile per incontri e ricevimenti. Verranno realizzati anche una serie di locali "accessori" quali una stanza insegnanti, una piccola lavanderia con accesso dal magazzino, un locale sporzionamento mensa con accesso diretto dall’esterno. E per ultimo, un locale tecnico dove andranno inserite le macchine termiche, bollitori e quanto concerne gli impianti meccanici a servizio dell’edificio. Ognuna delle tre aule dedicate all’attività didattica si estenderà su una superficie di 60 metri quadrati e potrà accogliere 25 alunni. Con l’approvazione del progetto di fattibilità, si va avanti.

Giovanni Fiorentino