Nuova Rsa all’ex Caselli "Solo 5 posti ai quarratini"

"Continuiamo a nutrire molteplici perplessità sull’operazione legata al Caselli. Mi risulta poi che la società Carron sia diventata proprietaria dell’immobile, ma non ancora dei terreni privati interessati dall’operazione. Nelle prossime settimane presenteremo in consiglio comunale una nuova interrogazione, per fare il punto". Lo ha annunciato Irene Gori, capogruppo di Fratelli d’Italia, a circa un mese di distanza dall’approvazione in consiglio del protocollo d’intesa fra il Comune di Quarrata, la società Carron spa e Codess Sociale Coop.va Sociale Onlus. Il "tema Caselli" è tornato indirettamente d’attualità anche due giorni fa in commissione, con il Comune che (secondo l’opposizione) sarebbe intenzionato a stanziare circa 120mila euro per quanto concerne la progettazione della nuova viabilità legata all’area dell’intervento.

Il progetto principale, presentato sul finire della scorsa legislatura, prevede com’è noto la riqualificazione dell’ex-ospedale, tramite la realizzazione di due Rsa da 160 posti-letto complessivi (accanto al centro diurno, a spazi di social housing e ad ulteriori servizi socio sanitari da concordare con Asl). Fratelli d’Italia e Lega si erano però espressi già il mese scorso in maniera contraria alla riduzione degli oneri di costruzione dal 10% al 5% per le aree a destinazione sociosanitaria, calcolando in circa un milione di euro la cifra che il Comune andrebbe a perdere con l’operazione edilizia.

"Non capisco la polemica del centrodestra, visto che grazie alla scelta di abbassare gli oneri saranno agevolate anche le realtà che verranno a Quarrata per investire, costruire e portare servizi primari per i cittadini – la replica del sindaco Gabriele Romiti – d’altro canto, la società investirà oltre 16 milioni di euro in un piano che consisterà anche in una serie di servizi per la comunità. E che offrirà più di cento posti di lavoro". La Lega ha infine puntato il dito contro i "soli" cinque posti dell’Rsa che verrebbero riservati ai residenti, con uno sconto del 15% su una retta che dovrebbe aggirarsi sui 110 euro al giorno. "Nel 1890, l’ospedale fu donato dal cavalier Caselli con un lascito di 50mila lire dell’epoca all’allora Comune di Tizzana, affinché vi venissero curati i poveri della comunità quarratina – ha chiosato Stefano Nigi, capogruppo del Carroccio – ecco che un bene pubblico donato ai poveri di Quarrata diventa così un bene per ricchi. Con buona pace della volontà del benefattore".

Giovanni Fiorentino