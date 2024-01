Nuova raccolta differenziata, ma i dubbi dei cittadini sono ancora molti

Mai visto il salone del circolo Arci così affollato come per l’incontro informativo sulla tariffa corrispettiva sui rifiuti. Il nuovo sistema è in vigore dal 1 gennaio, ma la funzionaria di Alia Irene Gorelli ha rassicurato che fino alla fine del mese si potranno ancora ritirare i nuovi contenitori, poichè finora ne sono stati ritirati il 70%. "E’ una percentuale alta – ha detto Gorelli – ringrazio i cittadini per la risposta che hanno dato, noi stiamo recuperando nella consegna a domicilio che termina questa settimana per le utenze domestiche mentre per le imprese ci vorrà di più perchè occorre un sopralluogo prima della consegna". "Finchè tutti non avranno i contenitori c’è una fase di transizione – ha confermato il vicesindaco Emanuele Logli – è una cosa di buon senso, anche perché c’è stata qualche difficoltà nella consegna a domicilio del nuovo kit". Per chi ha già i contenitori nuovi il conteggio degli svuotamenti è già partito, per chi non ce l’ha ancora per la prima bolletta trimestrale verrà fatta una media. Dalla platea sono sorte proteste sull’ultima rata della Tari del 2023 arrivata in ritardo tenti e con aumenti considerevoli.

"Perché questi aumenti? – hanno chiesto in tanti – e perché a noi che abbiamo l’inceneritore e che facciamo il porta a porta e ora introduciamo il nuovo sistema non ci sono benefici?". Sugli aumenti Logli ha risposto che non dipendono dal Comune, ma dal piano finanziario dell’Ato Toscana Centro: "A cui il sindaco di Montale ha votato contro, ma è restato in minoranza nell’assemblea dell’Ato". Tra i dubbi sulla nuova tariffa, concepita per premiare che differenzia bene (dall’80% in su) e penalizzare chi differenzia male (sotto il 50%), c’è anche quello, piuttosto rilevante per gli utenti, che non è dato sapere a quanto ammontino premi e penalizzazioni. "Per legge – ha spiegato Logli – l’Ato ha tempo fino al 30 aprile per stabilire le tariffe". Tantissimi i quesiti sul nuovo sistema: "Il contenitore va messo fuori quando è pieno", sulle lettiere per gli animali (quelle biologiche vanno con l’organico, ma costano il triplo). "A Montale la differenziata è già al 72% – ha detto Gorelli – basta continuare così per non avere penalità e basta poco per essere premiati".

Giacomo Bini