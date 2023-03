Nuova palestra pronta Ma scoppia la polemica: "Costi lievitati in corso"

"I lavori sono ormai nella fase finale, l’auspicio è di poter chiudere il cantiere entro il prossimo giugno. Casalguidi avrà una palestra moderna, a consumo energetico quasi zero". Parola del sindaco Piero Lunardi, che ha così fatto il punto sullo stato d’avanzamento dell’opera di realizzazione ed efficientamento energetico della palestra di Casalguidi. Un edificio che nei giorni scorsi era salito all’attenzione generale a seguito dell’ufficializzazione di un accordo bonario tra il Comune e le imprese vincitrici dell’appalto: la spesa inizialmente prevista di 1.900.000 euro è già stata superata, alla luce degli ulteriori 800mila euro legati alla perizia per le opere di completamento e al "parziale riconoscimento delle riserve iscritte dall’appaltatore per la definizione dell’accordo bonario". E l’opposizione ha puntato il dito contro questo incremento.

"Si tratta sì di opere che costituiscono migliorie qualitative, prestazionali e funzionali delle lavorazioni come finiture e arredi spogliatoi, controsoffitti, gradinata, impianto ricambio aria, impianto idrico antincendio, impianti elettrici e impianto fotovoltaico – hanno commentato i consiglieri di Serravalle Civica, attaccando – ma che fin dall’inizio non erano previste nell’appalto. Perché se l’amministrazione era a conoscenza del fatto che l’intervento sarebbe stato decisamente più oneroso del previsto, ha sempre fatto credere il contrario? A conti fatti, l’opera rischia di costare complessivamente più di 3 milioni di euro". Il gruppo consiliare ha poi inviato proprio nelle scorse ore alla giunta una richiesta ufficiale per la convocazione di un’assemblea pubblica, volta ad informare i cittadini sull’accaduto. Per il momento, l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini ha rispedito ogni accusa al mittente, non nascondendo l’amarezza per gli attacchi reputati strumentali. "Tengo a precisare innanzitutto come non vi sia stato alcun contenzioso, ma un accordo con le ditte – ha premesso – rispetto al progetto iniziale, si è manifestata in corso d’opera la possibilità di apportare ulteriori azioni migliorative al nuovo edificio, coprendo peraltro le spese grazie a risorse provenienti da bandi regionali e nazionali. Nessuno è impeccabile, come ho ribadito in consiglio comunale. Ma per quanto ci riguarda, nessuno ha mai mentito".

Giovanni Fiorentino