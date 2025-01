Nuova ordinanza. Prorogati i lavori fino al 30 maggio

PISTOIA

Il cantiere di Largo Treviso per una parte importante della riqualificazione della zona sta andando avanti, oramai, dal 15 ottobre scorso ma le condizioni meteorologiche fino a questo momento non sono state affatto delle migliori per sistemare le nuove piste ciclopedonali che dovranno collegare il centro storico alla stazione e l’ultimo tratto della Ciclovia del Sole. Il nuovo assetto di quella che per i pistoiesi è la "Barriera" tarda ancora ad arrivare ed è decisione del Comune, con una apposita ordinanza, di prorogare ulteriormente la temporaneità dei flussi di traffico nella zona fino al 30 maggio prossimo (al momento dell’annuncio dei lavori per la piazza e via Zamenhof si parlava di avere tutto già fatto per il 31 dicembre scorso).

Pertanto nella stessa strada sopra indicata, così come in via della Costituzione e via della Pace, in varie fasi diverse e non concomitanti sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico sarà deviato nella parte di carreggiata non occupata dai cantieri, con ulteriori mesi di traffico ingolfato soprattutto nelle ore di punta come già stiamo vedendo da tempo. Discorso diverso in via Atto Vannucci, dove i lavori sono invece iniziati da dopo l’Epifania, perché qui con la nuova ordinanza viene vietato in direzione nord-sud il transito degli autobus lasciando pertanto l’intera strada a disposizione del cantiere che sta già operando alacremente. Il tutto unitamente al nuovo tratto di pista ciclabile già realizzato in via Pacinotti e che dovrà essere adeguatamente valorizzato e sfruttato dalla cittadinanza.