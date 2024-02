Nuova maxi idrovora . Da Banca Alta Toscana l’aiuto alla Croce Rossa per la protezione civile

Una nuova idrovora con una potenza di 2400 litri al minuto, carrellabile e quindi facilmente trasportabile, da utilizzare in caso di necessità per interventi a beneficio della collettività. E’ quanto la Croce Rossa ha acquistato nei giorni scorsi, grazie al contributo concesso da Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana. Il nuovo mezzo è stato presentato proprio ieri alla presenza dei vertici della banca e dell’associazione di volontariato, nella sede quarratina della CRI di via Bocca di Gora e Tinaia. "Il contributo assegnatoci ci ha permesso di acquistare questa nuova idrovora per le attività di emergenza e protezione civile. Durante l’alluvione dello scorso novembre, tante risorse e attrezzature del Comitato si sono danneggiate per l’uso continuo e prolungato durato diversi giorni su tutto il territorio – ha spiegato a tal proposito il presidente della CRI Piana Pistoiese, Claudio Cibella, tornando idealmente a quei giorni - era quindi indispensabile provvedere a ripristinare il nostro parco attrezzature per essere sempre pronti a rispondere ai bisogni della comunità. E questo è a nostro modo di vedere un ottimo primo passo verso il reintegro totale delle nostre strumentazioni. Fondamentali in caso di emergenze di protezione civile".

A seguito degli eventi atmosferici dello scorso 2 novembre infatti, la Croce Rossa è intervenuta soprattutto su Quarrata e Montale (le realtà con tutta probabilità più danneggiate del violento acquazzone, perlomeno per quanto concerne la Piana) a seguito delle segnalazioni ricevute. E se il quartier generale dell’associazione non ha subito danni, lo stesso non si può dire del magazzino e del terreno limitrofo: l’acqua ha infatti messo fuori uso alcuni strumenti, oltre ad un veicolo e (per l’appunto) l’idrovora che veniva precedentemente utilizzata. "Siamo intervenuti, anche grazie al coordinamento regionale e al coordinamento nazionale, mettendoci al servizio della popolazione – ha ricordato Cibella, a proposito di quei giorni – la pioggia aveva tuttavia reso inutilizzabili alcuni strumenti, oltre ad un mezzo". L’idrovora in questione è dunque stata acquistata in sostituzione della precedente.

"Siamo orgogliosi di intervenire tempestivamente per le necessità del nostro territorio. Era indispensabile che la Croce Rossa si dotasse di una nuova idrovora, che speriamo non debba entrare mai in funzione. Abbiamo provveduto insieme a Mutua Alta Toscana all’acquisto nel minor tempo possibile – ha affermato a tal proposito il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Banci - la nostra banca si è attivata subito per l’emergenza alluvione, finanziando a tassi agevolati e vicini allo zero le famiglie e le imprese che ne hanno avuto bisogno. Siamo inoltre felici anche di aver visto come, proprio in questa occasione, in tanti hanno constatato il valore della presenza della Banca Alta Toscana. Lo testimoniano le tantissime nuove richieste che abbiamo ricevuto per diventare soci". Per una visione condivisa dal presidente di Mutua Alta Toscana, Carlo Filippo Spini.

"Ci eravamo già attivati a seguito dell’alluvione, contribuendo ad esempio alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Quarrata a sostegno dei commercianti danneggiati dal maltempo – ha concluso il diretto interessato – e alla luce di tutto ciò, siamo perciò stati felici di partecipare anche a questa iniziativa".

Giovanni Fiorentino