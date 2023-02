Nuova burla marescana "Il viadotto è rotto e sarà distrutto"

Come accade spesso nelle notti marescane, compaiono oggetti misteriosi. Questa volta è toccato a cartelli gialli che indicano la strada per Gavinana passando dall’ex Ponte della Ferrovia come alternativa alla ormai "vecchia" variante che usufruiva del viadotto, chiuso da quasi cinque anni. Il condizionale è obbligatorio davanti alla notizia, diffusa in forma di poesia, che il viadotto non solo non verrà riaperto, ma con ogni probabilità, abbattuto. Naturalmente tutto questo potrebbe avere ancora una volta a che fare con lo spirito burlone dei Marescani. I versi che prefigurano questo scenario, che alla fine restituirebbe al paese la viabilità con cui si è sviluppato, circolano ormai da giorni: "Invece dell’asfalto per il ponte bello han messo un coso giallo con scritto San Marcello". Il codice stradale prevede il giallo in alcune situazioni, a esempio lavori in corso sul Ponte della Ferrovia, ma lavori in corso non ce ne sono e questo ha alimentato i dubbi sull’autenticità dei cartelli. La seconda opera letteraria recita invece: "Il viadotto non è chiuso, l’hanno messo ormai in disuso. È di marmo lo scherzetto, va distrutto perché è rotto. I lavori non hanno iniziato perché il ponte va smantellato. Larga la foglia e stretta la via (anzi il ponte) vi hanno fregato e così sia". E’ pur vero che a carnevale ogni scherzo vale, ma che i marescani prendano bene la burla del ponte non è così sicuro. Intanto don Maximilien e il sindaco Marmo hanno annunciato che la sfilata del 19 febbraio a San Marcello ci sarà e la precedente comunicazione era uno scherzo.

Andrea Nannini