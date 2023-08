Nuova antenna Quarrata: Sale l'attesa per i verbali

"Abbiamo avuto già le prime risposte dall’amministrazione comunale di Quarrata per l’antenna di telefonia mobile installata nella frazione di Catena. Da parte del Comune è stato ribadito che la procedura di richiesta da parte del gestore Iliad è supportata dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Adesso aspettiamo di avere ancora alcuni documenti". Così ha dichiarato Daniele Manetti (foto), presidente di Legambiente Quarrata, in merito alla recente installazione di una nuova antenna in via del Molin nuovo, vista la preoccupazione dei cittadini per il rischio elettrosmog. Oltre un centinaio di residenti nell’area in cui era spuntata l’antenna infatti si erano mossi per capire. "Una preoccupazione che per coerenza dovrebbe però essere estesa anche alle nostre case – ha aggiunto Manetti – dove ormai il progresso che avanza sta rendendo tutto tecnologico con possibile aumento di onde elettromagnetiche". Intanto da Legambiente nazionale è arrivata la notizia che per il momento è saltata la norma nel Consiglio dei ministri per l’innalzamento dei limiti elettromagnetici in Italia dagli attuali 6 Vm a 24 Vm. "Una scelta che ci auguriamo sia definitiva e che va incontro ai principi di salvaguardia della salute della popolazione – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente – considerando che le ultime ricerche mettono ben in evidenza come gli attuali 6 Vm siano cautelativi. Ribadiamo che non solo non esiste ragione tecnica, ma neanche obblighi di adeguamento o limiti allo sviluppo delle telecomunicazioni".

D.G.