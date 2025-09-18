Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Pistoia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale PisaViolenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaNucleo di valutazione. La squadra del sindaco
18 set 2025
DANIELE BERNARDINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco

Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco

Il sindaco ha nominato i componenti del nucleo di valutazione del Comune. Ha il compito di monitorare, validare e promuovere...

Tra i nuovi ingressi c’è Antonio Pileggi, ex assessore all’urbanistica del Comune di Pistoia ed ex dirigente del Comune di Monsummano

Tra i nuovi ingressi c’è Antonio Pileggi, ex assessore all’urbanistica del Comune di Pistoia ed ex dirigente del Comune di Monsummano

Per approfondire:

Il sindaco ha nominato i componenti del nucleo di valutazione del Comune. Ha il compito di monitorare, validare e promuovere il sistema di misurazione e valutazione della performance, garantendo l’efficacia e la correttezza metodologica delle attività di controllo interno e la corretta applicazione delle risorse. È un organo indipendente, nominato dal sindaco in autonomia, composto da esperti esterni o, in alcuni casi, da figure interne qualificate. Dei tre membri del nucleo, anche questa volta tutti esterni, l’unica confermata è Rossella Bonciolini, ex dirigente della ragioneria del Comune, attualmente in forza alla Provincia di Prato. Il sindaco, nei mesi scorsi, ha più volte prorogato il suo incarico, conferito dalla precedente amministrazione, ritenendo la sua professionalità un elemento importante per un ruolo del genere. Una nuova entrata è il commercialista Federico Giotti, il più giovane dei componenti. A sorpresa arriva anche Antonio Pileggi, ex assessore all’urbanistica del Comune di Pistoia. In seguito, ha lavorato come dirigente al Comune di Monsummano, direttore generale del Comune di Pescia e dirigente in Provincia. È considerato un tecnico assai competente per quanto riguarda le procedure amministrative. Il nuovo nucleo di valutazione entra in carica in un momento molto delicato per il Comune. Al momento, la riforma del personale ha prodotto come dirigente dell’area tecnica Claudio Gariboldi, mentre sono partite le procedure per scegliere quello dell’area amministrativa.

D.B.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RiformaGiustizia