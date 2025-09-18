Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco

Il sindaco ha nominato i componenti del nucleo di valutazione del Comune. Ha il compito di monitorare, validare e promuovere il sistema di misurazione e valutazione della performance, garantendo l’efficacia e la correttezza metodologica delle attività di controllo interno e la corretta applicazione delle risorse. È un organo indipendente, nominato dal sindaco in autonomia, composto da esperti esterni o, in alcuni casi, da figure interne qualificate. Dei tre membri del nucleo, anche questa volta tutti esterni, l’unica confermata è Rossella Bonciolini, ex dirigente della ragioneria del Comune, attualmente in forza alla Provincia di Prato. Il sindaco, nei mesi scorsi, ha più volte prorogato il suo incarico, conferito dalla precedente amministrazione, ritenendo la sua professionalità un elemento importante per un ruolo del genere. Una nuova entrata è il commercialista Federico Giotti, il più giovane dei componenti. A sorpresa arriva anche Antonio Pileggi, ex assessore all’urbanistica del Comune di Pistoia. In seguito, ha lavorato come dirigente al Comune di Monsummano, direttore generale del Comune di Pescia e dirigente in Provincia. È considerato un tecnico assai competente per quanto riguarda le procedure amministrative. Il nuovo nucleo di valutazione entra in carica in un momento molto delicato per il Comune. Al momento, la riforma del personale ha prodotto come dirigente dell’area tecnica Claudio Gariboldi, mentre sono partite le procedure per scegliere quello dell’area amministrativa.

D.B.