Novità campo polivalente. La Provincia affida i lavori per la ristrutturazione

Con una determina pubblicata nei giorni scorsi, la Provincia di Pistoia – prima di essere travolta dall’alluvione – ha immediatamente trovato soluzione a un problema che poteva nascere di fronte alla prima gara pubblica andata deserta per la ristrutturazione totale del campo polivalente in via Panconi.

Con una nota ufficiale, infatti, è stata ufficializzata come migliore offerente la ditta "Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa", in seguito della seduta di pubblica gara che si è più di una settimana fa assegnandola per un importo complessivo pari a 481.197,45 euro.

Adesso ci saranno i tempi tecnici, e i passaggi necessari dagli uffici competenti, per poi procedere con il nulla osta – salvo imprevisti – e la consegna per l’avvio del cantiere.

"Il progetto prevede un cofinanziamento di fondi ripartito tra risorse Pnrr per 291mila euro e 300mila euro messi a disposizione da Fondazione Caript per un importo complessivo di 591mila euro – il commento da parte della Provincia di Pistoia – l’intervento sarà finalizzato nell’immediato al rifacimento del campo e alla realizzazione della copertura, mentre in un secondo momento i lavori proseguiranno con il rinnovamento dell’area spogliatoi e servizi".

