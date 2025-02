"Non voleva uccidere, c’è stata colluttazione"

Il ragazzo è molto scosso per quanto accaduto. Non era certo sua intenzione quella di uccidere l’altro giovane, che non aveva mai conosciuto prima di quella sera. La verità è che c’è stata una lite e successivamente una colluttazione e chiaramente delle ferite. Ma i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari.

Queste le parole dell’avvocato Sara Battistini (foto) del foro di Pistoia che insieme alla collega Manuela Guzzo è stata nominata come difensore del 19enne ora agli arresti domiciliari, su disposizione del gip di Pistoia Luca Gaspari.

"Lunedì scorso si è svolto l’interrogatorio di garanzia – spiega l’avvocato Battistini – Ma a quanto sappiamo le indagini non sono ancora concluse. Confidiamo di poter dimostrare la nostra versione dei fatti e che non c’è mai stata intenzione di uccidere. Le persone che erano presenti quella sera, infatti, non sono state tutte sentite e dunque ci sono particolari che non sono ancora emersi nella ricostruzione puntuale dei fatti. Inoltre, precisiamo che il ragazzo ferito è stato dimesso la stessa notte, o meglio all’alba, poche ore dopo l’accesso al Pronto soccorso e ha avuto una prognosi di dieci giorni. Nei prossimi giorni, faremo anche noi i nostri accertamenti. Sarà importante ascoltare anche la ragazza e tutti gli altri presenti quella sera. In questo momento, il nostro assistito si trova agli arresti domiciliari: è molto provato da tutta la vicenda".

M.V.