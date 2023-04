"Non tagliate le corse dei bus" L’appello del paese di Tobbiana

"La riduzione delle corse dell’autobus impoverisce il paese". Così la Proloco di Tobbiana scrive in una lettera aperta ad Autolinee Toscane e alla giunta comunale di Montale dopo la decisione dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico di tagliare da 22 a 4 le coppie di corse giornaliere tra Montale e Tobbiana e facendosi interprete dei timori di tutto il paese. "Vogliamo sensibilizzarvi sulle ripercussioni che potranno verificarsi per Tobbiana, il nostro paese – scrive la Pro Loco – per la possibile riduzione delle corse giornaliere, l’unica valida alternativa per anziani, ragazzi e portatori di handicap, per raggiungere Montale, dove sono concentrati tutti i servizi come l’Usl, gli uffici comunali, lo sportello vendite della Posta, le banche, le palestre, i campi da calcio, l’asilo, le scuole medie. Il mezzo pubblico aiuta a contrastare lo spopolamento delle periferie e contrasta l’aumento dell’inquinamento". Un piccolo centro collinare come Tobbiana ne verrebbe fortemente penalizzato. "La riduzione delle corse – aggiunge la Proloco – porterebbe a un ulteriore impoverimento del territorio, con il bisogno di spostarsi sempre di più nei centri altamente urbanizzati. Non possiamo che rimanere delusi da questa scelta". Il taglio delle corse contrasta con lo scopo principale della Proloco: valorizzare il paese. "Vogliamo chiudere questa lettera – scrive la Proloco – con la speranza che possiate prendere in considerazione le nostre istanze. Noi continueremo a lavorare per mantenere attivo e pieno di iniziative il nostro piccolo paese". A Tobbiana l’autobus ha sempre rappresentato un fattore fondamentale per lo sviluppo e la qualità della vita della comunità. La gente di Tobbiana ha lottato per decenni, dal dopoguerra in poi, per avere un servizio che consentisse di andare a lavorare e raggiungere i centri della pianura.

Giacomo Bini