Non solo su strada. Formazione nelle scuole. E lotta aperta ai reati ambientali

PISTOIA

"La maggior parte degli incidenti – ha osservato il sindaco, Alessandro Tomasi – avvengono per distrazione, in particolare per la guida con il cellulare. È un male dei nostri tempi, ma è pericolosissimo. Quindi abbiamo cercato di far concentrare la polizia municipale su queste trasgressioni, come la guida in stato di ebbrezza, che sono pericolose non solo per chi guida ma anche per gli altri, così come l’eccesso di velocità. Vediamo la polizia municipale come uno strumento di prevenzione, ma anche di repressione, quando non si capisce che con i propri atteggiamenti alla guida di una macchina, si mette a repentaglio la salute e la vita degli altri".

Il sindaco ha pure stigmatizzato alcuni atteggiamenti sempre più comuni da parte di chi è alla guida di un auto, come parcheggiare negli stalli riservati ai disabili o non stare attenti ai limiti di velocità. Tomasi, rispondendo ai giornalisti, ha affrontato la questione degli organici, che nonostante le recenti assunzioni, sono ancora in sofferenza: attualmente il personale assunto è di circa 70 unità.

"Purtroppo problemi di organico c’erano, ci sono ancora e ci saranno anche in futuro – ha spiegato il sindaco – perché servono più agenti. Nonostante si facciano i concorsi, c’è moltissima mobilità. Abbiamo assunto persone, che poi cercano giustamente di tornare o avvicinarsi a casa propria, a volte pur essendo residenti in Toscana, quindi un agente di Arezzo o di Grosseto dopo aver vinto il concorso prova ad avvicinarsi a casa, per non parlare dei tanti che vengono dal Sud Italia, magari qualcuno decide di vivere qua, ma tanti vogliono avvicinarsi al luogo di provenienza". Ma non è finita. Il sindaco ha spiegato che "i compiti della polizia municipale aumentano costantemente: oggi le viene chiesto il coordinamento con le altre forze dell’ordine, che sono preziosissime e curano la sicurezza vera. Noi, con la polizia municipale, oltre al traffico guardiamo ai reati ambientali, ma anche al lavoro di formazione all’interno delle scuole, abbiamo una squadra cinofila che è molto utile e opera anche insieme alla polizia e ai carabinieri. Quindi i compiti crescono e servono nuove professionalità, che vanno comunque ricercate e non è facile trovarle". Patrizio Ceccarelli