"Non solo manodopera Stranieri imprenditori"

In epoca Covid è stato ribadito più e più volte quanto il settore vivaistico non abbia minimamente risentito della crisi e, anzi, ha ottenuto numeri record da capogiro – forse mai più raggiungibili – soprattutto nel 2021. In questa panoramica, ed a fronte di un comparto che vede quasi la metà degli impiegati che parlano una lingua differente dall’italiano, è altrettanto significativo vedere che dal 2020 al 2022 le aziende agricole a trazione straniera nella nostra provincia sono cresciute di oltre il 20% e, oggi, più di un’attività su dieci ha radici differenti da quelle pistoiesi. A rivelare questi numeri è Coldiretti Pistoia attraverso alcune statistiche pubblicate in questi giorni. "La nostra provincia si conferma territorio dove è molto importante il contributo che gli immigrati danno al settore primario – ricorda Coldiretti che ha elaborato questi numeri in base ai dati forniti da Camera di Commercio Pistoia-Prato – se la manodopera "immigrata" rappresenta circa la metà della forza lavoro in provincia, non è di minore rilievo il grado di imprenditorialità straniera raggiunto a Pistoia nel settore dell’agricoltura. Il numero di aziende attive iscritte in Camera di Commercio è passato da 321 del 2020 a 387 di fine 2022, in aumento del 21%. Nel complesso si tratta del 12,3% del totale, che dà un contributo essenziale al mantenimento dei nostri primati, a cominciare da quelli nel vivaismo ornamentale". Ed il confronto con i numeri di carattere nazionale è ancora più ampio e particolareggiato. "Pistoia è di gran lunga la provincia con il più alto tasso in regione – prosegue Coldiretti nella sua analisi – siamo, come detto, al 12,3% che è ben superiore alla media regionale che si attesta al 7,6% e decisamente più alta sui valori nazionali che arrivano al 2,7%". Un grosso contributo alla crescita del grado di imprenditorialità straniera è dato a Pistoia dalla comunità albanese, fortemente radicata nella coltivazione di piante ornamentali. In molti, prima dipendenti, hanno avviato una propria attività, ben integrata nel nostro sistema produttivo. "Questo significa come l’agricoltura possa offrire opportunità di realizzazione a chi con impegno e professionalità decide di investire – conclude Coldiretti Pistoia – è ovvio che, come ogni occupazione, i sacrifici da fare non sono pochi, ma anche le soddisfazioni possono essere di rilievo, sia per italiani sia per stranieri".

S.M.