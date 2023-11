"Non riapriremo il Conad prima della fine del 2023"

Riaprirà le porte nella sua solita sede di Via Roma il punto vendita Conad City, ma ci vorrà ancora del tempo, parola di Carmelo Nanì che ne è il gestore. Smentite quindi le voci sullo spostamento del market nella zona di Violina. Il centralissimo supermercato, che nella tarda serata del 2 novembre era stato colpito in pieno dall’ondata di acqua e fango, è però ancora chiuso da allora. Dall’esterno è ben visibile la devastazione che ha subito: le attrezzature, gli infissi, gli arredi, sono rovinati del tutto e gli alimenti e i prodotti devono essere smaltiti. "Il punto di vendita è stato totalmente distrutto dalla furia dell’acqua e del fango – ha dichiarato Carmelo Nanì, Socio Conad Nord Ovest che gestisce il punto vendita di Quarrata – ed i danni sono incalcolabili. Nonostante siano passati tanti giorni, siamo ancora nella fase di svuotamento e smaltimento delle attrezzature completamente distrutte e stiamo procedendo all’eliminazione di tutta la merce, ormai invendibile, presente al momento dell’alluvione; non si è salvato niente. Stiamo elaborando, con l’ausilio dei tecnici, un programma di ricostruzione totale ma riteniamo di non poter riaprire entro la fine del 2023". Danni enormi, per il market di via Roma che quattro anni fa era stato completamente ristrutturato, i locali rinnovati con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico, e ampliato il reparto dei prodotti freschi. I lavori tuttavia stanno proseguendo a buon ritmo e i cittadini di Quarrata nutrono la speranza di poter tornare a fare la spesa al Conad city in tempo per preparare il pranzo di Natale. Il punto vendita infatti grazie alla sua posizione strategica nel centro cittadino è sempre stato apprezzato dai quarratini perché unisce le caratteristiche di un supermercato dal vasto assortimento a quelle del negozio di quartiere dove si va anche a piedi, e che mantiene la sua dimensione sociale e vicina alla comunità.

Daniela Gori