Non lasciamo sole le coppie coraggiose

Elisa Capobianco

Non lasciamole sole. Le coppie che oggi trovano il "coraggio" di metter su famiglia lanciandosi nell’avventura di crescere un figlio – nonostante tutto, nonostante cioè certe congiunzioni astrali – non si meritano di essere bistrattate. Davvero no. Ecco perché in un cielo nebuloso attraversato da misure di sostegno (più o meno realiefficaci e comunque poca cosa rispetto alle politiche sociali di Paesi a noi vicini) serve dell’illuminante buonsenso: quel famoso q.b. per non rendere inarrivabili gli ingredienti indispensabili alla riuscita di quella ricetta, già di per sé complicata, che ogni genitore prova a indovinare per "sfornare" esseri umani degni di questa definizione.