Non ci sono più i soldi per il ponte. Slitta il progetto per Valenzatico

Il Comune non è rientrato fra i beneficiari dei contributi del bando al quale aveva partecipato, presentando il progetto di ampliamento del ponte di Valenzatico. E la giunta Romiti ha quindi scelto di rimuovere (in via temporanea) l’opera in questione dal piano triennale delle opere pubbliche, per poter rivedere il progetto e reinserirlo nell’elenco più avanti. Queste le ultime novità legate a un intervento dal costo stimato di 1.750.000 euro, presentato nel febbraio del 2022 dall’ex-sindaco Marco Mazzanti. Il disegno prevedeva di ampliare la carreggiata di due metri rispetto all’attuale misura, dotando entrambi i lati di marciapiede per consentire ai pedoni di attraversare lo spazio in sicurezza. In quell’area era inoltre prevista la realizzazione di alcuni posti auto a nord e a sud del ponte e la collocazione di alberature di piccole dimensioni. Alla luce del mancato finanziamento con le attuali risorse del Pnrr però, i piani andranno rivisti. "Sentiamo parlare da oltre vent’anni della necessità di dover intervenire sul ponte, che continua a denunciare criticità legate alla sicurezza stradale. E non solo – ha attaccato Irene Gori, capogruppo di Fratelli d’Italia – riconosco che non si tratti di un progetto di facile attuazione, è vero. Ma proprio per questo, perché continua a essere argomento di campagna elettorale? E perché l’amministrazione ha deciso di toglierlo dal piano delle opere pubbliche?". Una visione condivisa dal capogruppo della Lega, Stefano Nigi: "Mi risulta che quel progetto risalisse praticamente al 2008 e non avesse subìto grosse modifiche. Mi ha sempre convinto poco, perché l’ampliamento previsto secondo quelle modalità avrebbe penalizzato i residenti. Vedremo adesso cosa succederà". L’amministrazione ha però assicurato che il progetto dovrebbe essere re-inserito nel piano triennale delle opere pubbliche già nei prossimi mesi. Con tutta probabilità dopo essere stato modificato.

"Dopo il mancato contributo, abbiamo fatto con gli uffici una serie di valutazioni. Il progetto è intanto stato rimosso dal piano triennale solo perché era stato messo a bilancio – ha spiegato il sindaco Gabriele Romiti – potrebbe però essere modificato o suddiviso in lotti, considerando anche via Vecchia Fiorentina. Continueremo in ogni caso a lavorare sul progetto e lo ri-presenteremo non appena ci sarà un nuovo bando. Così come ripresenteremo il progetto legato all’asilo di Casini".

Giovanni Fiorentino