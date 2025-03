Non ci saranno uffici comunali nella ex scuola della Ferruccia

Non saranno realizzati gli uffici comunali nell’ex scuola della Ferruccia, poiché l’amministrazione comunale, in seguito a una valutazione, non li ha ritenuti necessari. E’ stata invece garantita, nella stessa frazione, la realizzazione di un fontanello per l’erogazione dell’acqua potabile, che dovrebbe essere attivato da Publiacqua all’inizio del 2026. Le due comunicazioni sono state fatte in consiglio comunale dall’assessore Maurizio Ciottoli, rispondendo all’interrogazione del Pd che chiedeva aggiornamenti sull’attuazione delle due delibere. Si tratta, infatti, di due mozioni presentate dal Pd e votate all’unanimità dal consiglio comunale: nel 2022 la proposta del fontanello e nel 2023 la proposta di uffici nell’ex scuola.

"Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di quanto l’amministrazione disattende anche le cose che ha votato – sostiene Guido Del Fante, capogruppo Pd in consiglio comunale –. Abbiamo protocollato questa interrogazione per ricevere aggiornamenti, anche su sollecito di cittadine e cittadini della zona. La risposta ci ha lasciato esterrefatti. A dimostrazione che a questa amministrazione non interessa delle periferie, delle persone anziane e con disabilità che con difficoltà raggiungono il centro del paese per andare all’Urp". Alice Palazzo, consigliera comunale Pd rileva: "Riteniamo inaccettabile, dopo anni di attesa, tornare indietro su una proposta che avrebbe facilitato e portato benefici a una parte di cittadini e cittadine che spesso si sono sentiti abbandonati da questa amministrazione". Tommaso Bonacchi dei Giovani democratici Agliana, aggiunge: "E` fondamentale che l’amministrazione tratti tutte le zone di Agliana in modo equo. E` altrettanto importante che anche la Ferruccia sia dotata di un fontanello, permettendo alla cittadinanza di usufruire di un bene di prima necessita` sempre più costoso. Per noi ferrucciani – dichiara e conclude Bonacchi – è inaccettabile vedere l’ex scuola in uno stato di totale degrado. La ristrutturazione di questo edificio in uffici per la cittadinanza rappresenterebbe un intervento vantaggioso per tutti".

Piera Salvi