"Non c’era fretta di votare per Salceto Palaia. E noi non molliamo"

Il capogruppo di Agliana civica, Silvio Buono, evidenzia tante criticità sulla variante semplificata al piano di lottizzazione in zona industriale Salceto-Palaia, approvato in consiglio comunale con voto favorevole solo della maggioranza. Agliana civica ha votato contro, come tutti gli altri gruppi di opposizione. "Con questo progetto – rileva Buono – verrà eliminato altro verde sul territorio per sostituirlo con una mega gettata di cemento, in una zona ad alto rischio idraulico. E’ prevista una cassa di espansione, ma ne azzererà i rischi? Ci sarà anche un forte aumento del transito dei mezzi pesanti che dovranno obbligatoriamente percorrere la statale 719, unica via possibile per raggiungere questo nuovo polo industriale e si aggraverà la situazione attuale già critica, con aumento esponenziale di inquinamento, anche acustico e rischio d’incidenti. Noi di Agliana civica – spiega Buono – non siamo contro lo sviluppo industriale, ma riteniamo che debba essere fatto con criterio, cominciando con l’ideazione di uno studio per la viabilità alternativa che non è stata presa in considerazione. Quello che più ci rammarica è che questo progetto è stato approvato senza che nessuno fosse a conoscenza della destinazione finale di questa enorme struttura, non si sa chi la gestirà e soprattutto che tipologia di merce verrà stoccata all’interno. Non essendoci particolari necessità di votare in fretta – osserva ancora – noi, con gli altri gruppi di opposizione, avevamo chiesto di rimandare la votazione per approfondire l’argomento, con almeno un altro passaggio in commissione e un incontro con la cittadinanza. Ci è stato negato, la maggioranza ha voluto procedere giustificandosi con il fatto che questo nuovo polo potrebbe portare posti di lavoro. Noi non molliamo – conclude Buono –, continueremo a monitorare con attenzione la situazione".

