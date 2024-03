Nodo inceneritore. Via libera dell’aula per la proroga: "Tre anni più uno"

Il consiglio comunale di Montale ha approvato a maggioranza la mozione del centrosinistra a favore del prolungamento dell’attività dell’inceneritore. Su richiesta del sindaco Betti è stato inserito nella mozione che la proroga non sia superiore a tre anni più uno. "Vogliamo il coinvolgimento dei cittadini sul futuro dell’ impianto – ha detto la capogruppo del centrosinistra Agnese Pippolini – e al contempo la salvaguardia dei posti di lavoro e la sicurezza ambientale. La mozione si colloca nel percorso che portiamo avanti sul futuro dell’ impianto" . "Se non si fa un bando entro il 30 giugno - ha detto il sindaco – l’ impianto chiuderà e il gestore Ladurner, come hanno comunicato anche i sindacati, invierà le lettere di licenziamento. L’ impianto rispetta tutti i limiti di legge, i tre anni più uno ci permettono di accantonare i soldi per un’ eventuale bonifica". I consiglieri dei gruppi di opposizione, Insieme per Montale e Centrodestra, hanno compiuto i loro interventi nettamente contrari alla mozione dopodiché hanno abbandonato l’ aula senza partecipare al resto della discussione e al voto.

"Ci sono impegni politici assunti - ha detto il consigliere del centrodestra Alberto Fedi - da tutto il consiglio per la dismissione e vanno mantenuti. Alla fine dei quattro anni si dirà che si deve prorogare ancora". "Consiglieri regionali, comunali e sindaci - ha detto Franco Vannucci - hanno fatto campagna elettorale sulla chiusura dell’ impianto e ora il sindaco e la maggioranza vengono a dirci il contrario. È una presa in giro per la cittadinanza. Per me l’ impianto deve chiudere a fine anno, per i dipendenti potrebbe farsene carico Alia". "Questa mozione è un manifesto dell’ inefficienza di questa amministrazione - ha detto il capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli - in 10 anni non siete riusciti a predisporre la chiusura. Per anni ci avete raccontato che la chiusura era certa. E a novembre avevate detto che i soldi per la bonifica c’erano. Questa è una proroga in bianco e il referendum va fatto solo a Montale". "Questa mozione è inaccettabile - ha aggiunto Barbara Innocenti - gli impegni vanno mantenuti. Il sindaco va al Cis in disprezzo delle delibere approvate e proposte dallo stesso centrosinistra. Questa mozione ve l’ approvate da soli".

La mozione approvata a maggioranza impegna il sindaco a richiedere, nell’assemblea dei soci del Cis spa in programma oggi, " un prolungamento dell’attività dell’impianto di termovalorizzazione al massimo per tre anni più uno, la riapertura della manifestazione di interesse, un percorso di partecipazione con la cittadinanza". La richiesta del prolungamento è, secondo la mozione, funzionale al mantenimento dei 30 posti di lavoro dei dipendenti che lavorano all’impianto e l’accantonamento dei soldi per un’eventuale bonifica del sito in caso di futura dismissione. La mozione cita una relazione del Cis, pervenuta al Comune il 5 marzo scorso nella quale si fa notare che "i costi presumibili di decommissioning (cioè smantellamento dell’impianto esistente, nda) siano già accantonati in bilancio dalla Società e come la prosecuzione dell’attività - con l’esecuzione nel frattempo di interventi manutentivi e migliorativi - potrebbe garantire ulteriori risorse utili per rendere sostenibili eventuali costi di bonifica".

Giacomo Bini