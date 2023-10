"No alle ombre sulla mia arte". Pratesi alla Pro-Biennale di Venezia: "Non ho ricevuto favoritismi"

Una carriera lunga quarant’anni, costellata di premi e di riconoscimenti, ma anche di tanti sacrifici, e che vede il suo apice proprio in questo periodo, soprattutto dopo il grande successo della mostra "Bagliori nella Magia", che si è chiusa il primo di ottobre, con oltre mille visitatori in una settimana, e un bellissimo catalogo di quasi trecento pagine che attraversa tutta la sua vita artistica, e che lei ha regalato a tutti coloro che hanno visitato la mostra, che era allestita nelle Scuderie della villa medicea, gioiello di Quarrata. Un catalogo che contiene un intervento del professor Vittorio Sgarbi, amico di lunga data di Barbara Pratesi e che da anni la sostiene e la incoraggia.

Lo stesso Sgarbi che, in questi giorni, è al centro di vicende raccontate dalle cronache nazionali sui compensi percepiti nel suo ruolo di sottosegretario alla Cultura.

Il nome di Barbara Pratesi è dunque comparso in questo contesto riferito alla partecipazione dell’artista, lo scorso aprile, con alcune opere, alla Pro-Biennale di Venezia e per la quale, secondo quanto è stato riportato da altre testate, il professor Sgarbi, che faceva parte della giuria, l’avrebbe favorita selezionandola dietro il pagamento di quattromila euro. Una partecipazione che abbiamo raccontato su queste pagine dove Barbara compare anche per le sue innumerevoli iniziative di solidarietà attraverso la sua associazione "I colori nel silenzio", nata in ricordo della madre Gabriella Giannini, per sostenere gli artisti con disabilità. Un’artista impegnata anche nelle tematiche sociali più forti, come la lotta contro la violenza sulle donne, e sempre pronta a promuovere eventi di rilievo per la sua comunità. Una donna, Barbara, che non passa inosservata.

"Le ombre gettate sulla mia partecipazione alla rassegna veneziana – ci ha detto ieri Barbara Pratesi – mi hanno hanno procurato un grande dolore e danni già evidenti. Tutelerò la mia onorabilità in tutte le sedi opportune, assistita dal mio legale, l’avvocato Pamela Bonaiuti. Ma ci tenevo, nei confronti di tutte le persone che mi stimano e mi vogliono bene, a spiegare che le cifre (diverse da quelle altrove riportate), che ho corrisposto, tramite bonifico dal mio conto corrente, al professor Sgarbi e con lui concordate, sono riferite, come è scritto nella causale, al testo che lui ha scritto per il mio catalogo. Sono tre bonifici tra la fine di giugno e metà luglio di quest’anno.

"Quanto è stato riportato – rileva con rammarico Barbara – non è la verità. In quarant’anni di vita artistica non ho mai avuto favori da nessuno e ho superato, invece, tante difficoltà. In questi ultimi tempi i riconoscimenti sono stati tanti, e il più grande di tutti è stato proprio il successo della mostra nelle Scuderie della Magia, con la quale l’ufficio cultura del Comune di Quarrata ha dimostrato di credere in me, concedendola per la prima volta, a un artista del luogo".

"Sono pronta a sostenere Barbara Pratesi in ogni passo di questa vicenda – ci ha detto l’avvocato Pamela Bonaiuti del foro di Prato –. La mia assistita è rimasta profondamente turbata ed è mia intenzione restituirle la serenità artistica, perchè Pistoia non può fare a meno dei suoi colori".

l.a.