"No alla nuova funivia Ora spostiamo le risorse"

Il comitato "Un altro Appennino è possibile. Versante Toscano" torna sulla funivia Doganaccia-Lago Scaffaiolo invitando cittadini e associazioni ad aderire al progetto che chiede di spostare i finanziamenti su cose più utili. "Lo stato di crisi in cui versa il Comune di San Marcello Piteglio – scrive il comitato, nato i primi di luglio – e in generale tutta la Montagna Pistoiese, nonché le recenti decisioni della Regione Toscana per costruire una funivia dalla Doganaccia al Lago Scaffaiolo del costo di circa 16 milioni di euro, ci hanno indotto a unirci nel Comitato “Un altro Appennino è possibile. Versante Toscano“, per elaborare e proporre progetti alternativi di sviluppo della Montagna e per contrastare quell’assurdo, dannoso e costoso progetto". La destinazione delle risorse, secondo il Comitato andrebbe rivista e indirizzata, a esempio, sul recupero di edifici con valenza turistica. "Un patrimonio diffuso di edifici in abbandono – ribadisce – sono l’immagine triste che evoca degrado e decadenza. Di questi, alcuni sono proprietà diretta della Regione Toscana o di enti quali Ospedale di San Marcello; complesso Casetta Pulledrari ed ex Albergo il Capannone nella Foresta del Teso; il Villone, Villa Vittoria, l’ex Asl di via Roma a San Marcello. La Regione dovrebbe valorizzare prima di tutto le sue proprietà, recuperarle e destinarle al rilancio della nostra Montagna. Occorre percorrere altre strade che portino sviluppo, infrastrutture, servizi e sostegno al lavoro, è ora di fermare questo declino e di essere tutti uniti per comuni obiettivi".

Per questo si chiede di aderire al Comitato e dare il contributo di idee e il sostegno per definire uno sviluppo nuovo, che renda alla Montagna il ruolo che ha sempre avuto. Per chi volesse aderire è possibile attraverso i canali Facebook oppure scrivendo a: [email protected] Il progetto della contestata opera nasce diversi anni fa con una dotazione di 5 milioni di euro, con il passare del tempo la spesa è lievitata a 15 e la Regione ha aggiunto i 10 mancanti. Secondo il Comitato, nato dopo la grande manifestazione del 18 giugno 2023 sul crinale dalla Croce Arcana al Lago Scaffaiolo, a cui hanno partecipato oltre 500 persone, l’opera provocherebbe notevole dissesto idrogeologico nelle aree interessate dagli sbancamenti previsti dai lavori.

Andrea Nannini