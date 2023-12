"No" al trasferimento dei bambini: "C’è la materna di Campotizzoro"

Mentre si avvicina la data della demolizione dell’edificio che ospita la scuola Elementare di Campo Tizzoro, siamo infatti a meno di cento giorni, ancora non è chiaro il destino dei ragazzi. Le due ipotesi in campo sono: l’accorpamento con la scuola di Maresca, recentemente messa a norma e con numerose migliorie già finanziate ma ancora da realizzare, oppure lo spostamento temporaneo nelle stanze del primo piano della scuola materna di Campotizzoro. Le operazioni di demolizione inizieranno a marzo e lo spostamento alla materna avrebbe comunque carattere temporaneo in quanto la destinazione finale di tutti i ragazzi delle scuole elementari sarà a Maresca, mentre in quella di prossima realizzazione a Campo Tizzoro saranno ospitati i bambini della materna. Il territorio interessato a queste due scuole (materna e elementare) riguarda i paesi di Maresca, Bardalone, Campotizzoro e Pontepetri nel Comune di San Marcello Piteglio e Pracchia, Orsigna, Le Piastre e i borghi sparsi nella Valle del Reno, naturalmente se le famiglie li iscriveranno, come sembra naturale, a queste scuole. Il motivo per cui non si arriva a raggiungere una soluzione condivisa non è chiaro; in un primo momento sembrava che, su proposta del Comune guidato da Luca Marmo, il trasferimento a Maresca di tutti i ragazzi fosse cosa condivisa, anche perché avrebbe salvato dalla probabile formazione di pluriclassi in entrambi i plessi. Poi qualcosa nel meccanismo di dialogo si deve essere incrinato e le cose sono tornate, come in un surreale gioco dell’oca, al punto di partenza. Allo stato attuale, le classi che andranno a formarsi a settembre 2024 saranno composte da nove bimbi in prima, nove in seconda, tredici in terza, nove in quarta e diciannove in quinta, mentre i ragazzi attualmente a Campo Tizzoro potrebbero finire a Gavinana o come già detto, al primo piano della Materna di Campo Tizzoro. L’assessore Roberto Rimediotti, assieme a un gruppo di tecnici sta verificando cosa fare e come, poi tutto verrà nuovamente valutato dalla Conferenza Zonale, per arrivare al decisore finale che dovrebbe essere la Regione Toscana.

Andrea Nannini