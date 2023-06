No al bullismo sempre Sì a sicurezza e legalità Ed è tutto nel diario insieme alla Polizia

Geronimo Stilton con i supereroi Vis e Musa guidano gli alunni nel loro percorso scolastico ai temi della sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, il bullismo e il cyber bullismo. Giorno, dopo giorno, frasi, immagini e consigli formano i bambini verso i temi della legalità. E’ il diario realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sarà distribuito a tutte le future classi quarte dei ventisette istituti comprensivi del territorio provinciale. La particolare agenda scolastica è stata presentata ieri mattina nella palestra della scuola media Leonardo Da Vinci alla presenza del Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina del l Questore di Pistoia Olimpia Abbate del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, della referente dell’istituto scolastico provinciale Miriam Valentino e della dirigente dell’istituto comprensivo Ester Fagni che hanno consegnato il diario ai 118 ragazzi dell’istituto.

"L’agenda scolastica – come spiega questura di Pistoia in una sua nota – si pone come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile discendenti, in primis, dalla Costituzione".

Fino a oggi il progetto, giunto alla sua decima edizione, ha consentito di raggiungere oltre 530.000 studenti di tutto il Paese. L’edizione 2023-2024, nel dettaglio sarà distribuita ai ragazzi che frequenteranno la classe quarta della scuola primaria delle Province di Reggio Emilia, Pordenone, La Spezia, Brescia, Asti, Belluno, L’Aquila, Viterbo, Pesaro Urbino, Cagliari, Arezzo, Pistoia, Terni, Vibo Valentia, Napoli, Lecce, Ragusa, Reggio Calabria, Pescara, Rimini, Varese e Rovigo.

Nella nostra provincia il diario verrà distribuito a 1378 ragazzi che oggi frequentano la classe terza della scuola primaria nei 27 istituti scolastici della provincia.

Ieri mattina, nella palestra della scuola media Leonardo Da Vinci, sono stati presenti anche gli esperti della Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale che hanno illustrato i principali rischi cui vanno incontro i nostri ragazzi. Alunni affascinati dall’esibizione degli istruttori di difesa personale e in particolare del cane Spok antiesplosivo della squadra cinofili di Bologna e della Polizia Scientifica.

red.pt