No al bullismo sempre Brian premiato a Milano

Su TikTok conta quasi 300mila seguaci, ma l’appellativo di "TikToker" non lo convince fino in fondo. "Non mi piace definirmi così, preferisco “content creator“. Per me non è una questione di numeri e di followers: non uso i social per la notorietà, ma per parlare di tematiche delicate con i miei coetanei".

E per questo impegno, Brian Signorini è stato premiato con un riconoscimento a livello nazionale. Il giovane pistoiese ha ricevuto il "Camomilla Award", una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, in occasione dell’ottava edizione dell’evento "Women for Women against Violence".

La kermesse, andata in scena all’Auditorium Testori di Milano, è dedicata alle donne vittime di violenza e a quelle che combattono il tumore al seno. "Dal 2020 collaboro con “FAREXBENE“, un’associazione che si impegna in attività a sostegno delle nuove generazioni con progetti di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia – racconta Brian –. L’obiettivo è quello di contrastare violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, aiutando i più giovani a riconoscere le situazioni a rischio e a denunciarle, evitando di restare in silenzio per paura". Di certi argomenti, Brian ha cominciato a parlare sui social durante la pandemia. "In quel momento mi trovavo in Inghilterra per l’anno di studio all’estero. Ho iniziato a pubblicare dei video su TikTok relativi su questi temi e improvvisamente sono diventati virali, totalizzando milioni di visualizzazioni. Così l’associazione “FAREXBENE“ mi ha contattato per coinvolgermi nei suoi progetti. Ho accettato e alla fine – continua Signorini – sono stato nominato Peer Ambassador".

La vita di Brian però non è fatta esclusivamente di social. Anzi, tutt’altro. "Mentre porto avanti questa attività online, frequento il corso di laurea triennale in “Economia, studi internazionali ed economici“ in lingua inglese all’Università Ca’ Foscari di Venezia, quindi qualcosa di ben diverso dal lavoro di content creator. Voglio scindere questi due ambiti e non mi ritengo nemmeno un influencer. Pubblico non per la visibilità, ma perché magari una persona può avere bisogno di sentirsi dire determinate cose. Sono sui social proprio per questo motivo. La piattaforma che utilizzo di più ovviamente è TikTok, perchè è quella che va per la maggiore fra i ragazzi della mia età, ma sono attivo anche sulle altri canali come Instagram", dove i followers sono oltre tredicimila.

Francesco Bocchini