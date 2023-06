No ai parchi fotovoltaici "I pannelli stiano altrove"

Ci sono sfide che vengono ritenute decisive da Coldiretti per il proprio futuro e per quello dell’agricoltura locale, che spaziano dal secco "no" al cibo sintetico fino alla valorizzazione di "Campagna Amica" (la presenza nelle scuole per far si che i bambini di oggi sappiano bene cosa mangiano), passando soprattutto una battaglia secca e decisa contro i parchi fotovoltaici. "Dovremo essere in grado di preservare i terreni agricoli – attacca Michela Nieri, presidente di Coldiretti Donne Impresa – da ciò che agricolo non è, come appunto, il via libera alla creazione di immensi parchi fotovoltaici. I pannelli devono andare sulle stalle, sui tetti, in specifici spazi e non coprendo della terra perché altrimenti rimarrebbe incolta visto che non si può certo seminare qualcosa sotto i pali ed i tralicci". Ed è stato proprio lo stesso Tesi ad addentrarsi ulteriormente in questa strada. "Ritengo che questa problematica sia sempre più importante nelle aree interne e nelle zone meno popolose – afferma Tesi – in particolar modo per la nostra montagna ed anche in Valdinievole. Abbiamo visto bene quel che può succedere per colpa di fenomeni atmosferici violenti come in Romagna ed avere parti di territorio incolte e senza chi le gestisce, perché al posto delle piante o degli ortaggi ci sono i pannelli fotovoltaici, può diventare particolarmente rischioso. E noi a tutto questo ci opporremo sempre fino alla fine".

"Allo stesso modo il nodo del cibo sintetico non si scioglierà ne presto ne in maniera semplice: tutti dovranno capire che serviranno innovazione e cambiamenti, lasciando comunque al centro il ruolo dell’uomo". Ultimamente, infatti, la possibilità di queste installazioni si è fatta strada soprattutto ai margini del Padule di Fucecchio e, dal canto suo, anche il Comune di Pistoia vuole fare la propria parte. "Noi siamo fermamente contrari a questo tipo di scelta – aggiunge il sindaco Alessandro Tomasi, intervenuto alla serata – e non a caso, assieme a Provincia e Fondazione Caript, stiamo portando avanti un percorso completamente differente per la creazione delle comunità energetiche che rappresentano davvero il futuro: ci vorrà del tempo, però la coesione d’intenti c’è ed è una base importante dalla quale poter partire".

S.M.