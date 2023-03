"No agli ospedali giudiziari La cura deve prevalere sul contenimento sociale"

"La violenza avvenuta nella Casa circondariale di Santa Caterina è stata un episodio isolato". Ne è convinto il garante dei detenuti, l’avvocato Tommaso Sannini, nominato esattamente un anno fa in questo ruolo. "Esprimo la mia solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria in servizio e in particolare agli agenti aggrediti – spiega l’avvocato – Ma la realtà del carcere di Pistoia non è di violenza. E la situazione non è certo paragonabile a quella delle vicine Prato o Firenze anche solo in termini di numeri. Quello che è avvenuto è stato un episodio occasionale, frutto di un disagio psichico evidente, anche se so che il soggetto è ancora in attesa di perizia. Forse avrebbe dovuto essere portato subito in una struttura dotata di un centro clinico interno, ma questo passaggio avviene in fase di giudizio". Riguardo invece al dibattito che l’episodio di violenza ha scatenato, invece, l’avvocato Sannini pensa che "la cura per questi soggetti, detenuti psichiatrici, debba assolutamente prevalere sul contenimento".

"Per questo, io sono del tutto contrario alla riapertura degli ospedali giudiziari, come ho letto che qualcuno auspicava. C’è stata una sentenza della Corte di Costituzionale che metteva fuori legge gli Opg (ospedali psichiatrici giudiziari). La strada giusta è piuttosto quella delle Rems, (le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive). Purtroppo, non ce ne sono abbastanza per soddisfare le reali necessità. Anche in questo caso, sarà la perizia disposta dalla tribunale a dire se il soggetto sarà giudicato socialmente pericoloso e incapace di intendere e volere, requisiti necessari per essere destinato ad una Rems. Ora bisogna aspettare che l’iter si completi, per capire dove il detenuto verrò trasferito. Nel nostro territorio, la struttura più vicina si trova ad Empoli".

M.V.