Nims amplia commerciale Posti nel settore beauty

Nell’area pistoiese Nims, azienda del gruppo Lavazza, cerca persone motivate per progetto di ampliamento della rete commerciale, sia part time che full time, anche prima esperienza. Automuniti, patente B, buona dialettica e presenza al pubblico. Informazioni e candidature allo 0573 534190 oppure, via e-mail, a [email protected] A Montale, invece, si ricerca un’estetista per inserimento nello staff di centro benessere. Viene richiesto possesso di qualifica professionale ed esperienza di almeno un anno. Per informazioni contattare la Laila Franchi al numero 338 4809315, oppure all’e-mail [email protected] In un centro bellezza tra Prato e Pistoia, invece, si ricerca un parrucchiere unisex con esperienza: informazioni e candidature al numero 333 8298184, oppure via e-mail a [email protected]