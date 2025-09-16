"Niente telefonini e sigarette"

Tutti a scuola da ieri mattina gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado. Orario ridotto per le superiori, in attesa di assestamento. Mancano ancora alcune cattedre da assegnare, anche se il puzzle è stato quasi completato. Circolari dei dirigenti per declinare le nuove regole sui telefonini in classe, assolutamente vietati anche a ricreazione. E per stringere ulteriormente le maglie sulla questione del fumo che, per legge, non è consentito neppure negli spazi aperti. A proposito delle sigarette, la preside dell’alberghiero Martini, Marzia Andreoni, ha scritto ai propri studenti e docenti: "La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Tale norma sul divieto totale di fumo deve essere rispettata, poiché è tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica. La questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo". I telefonini, in base all’autonomia scolastica, saranno tenuti dagli alunni in luoghi diversi a seconda della scuola. Si va dagli zaini (tassativo il divieto di tirarli a fuori) agli armadietti, alle bacheche. Emozionante il primo giorno alle primarie. Alla "Renato Fucini" di Nievole, i piccoli scolari hanno avuto ricevuto la visita del vicesindaco Beatrice Chelli e dell’assessore all’istruzione Jessica Zucconi. Durante l’incontro, i bimbi hanno ascoltato con attenzione i messaggi di benvenuto, ricevendo anche alcuni consigli su come affrontare al meglio il nuovo anno scolastico.