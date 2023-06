Nido gratis, caso risolto Spiegazione del Comune "Uno scambio di circolari"

Sembra risolta la questione nidi gratuiti, e la spiegazione arriva direttamente dall’amministrazione comunale. Ma ripercorriamo velocemente i fatti. Alcuni giorni fa è giunta in redazione una segnalazione di un genitore che doveva iscrivere per la prima volta suo figlio di un anno all’asilo nido. Una volta richieste informazioni gli veniva presentata una circolare, con preghiera di attenta lettura, che però aveva al suo interno una frase che diceva che il bando della regione per il nido gratuito era accessibile solo alle famiglie con già il bambino iscritto l’anno precedente. Il giovane padre, essendo a conoscenza della normativa regionale, chiedeva aiuto e chiarimento anche all’assessora regionale per le politiche sociali. La questione arrivava anche alla politica locale, con i consiglieri PD, Boanini e Bottacci, che tramite interrogazione agli uffici competenti e direttamente all’assessora Menichelli, chiedevano spiegazione di quella che sembrava una non corretta applicazione della normativa regionale. A stretto giro la risposta all’interrogazione in un primo momento aveva lasciato ancora aperto un dubbio, sciolto poi con l’intervento dell’amministrazione. Le circolari destinate alla questione Asilo nido gratuito sono due, una per i nuovi scritti e una per quelli con utente già frequentante. Nella prima delle due circolari, quella destinata alle famiglie che per la prima volta si trovavano ad affrontare la questione iscrizione, vengono specificati i parametri normativi regionali, senza nessuna aggiunta e nessuna modifica. Alla base dell’equivoco quindi ci può esser stato uno scambio di circolari, ma che non cambiano la sostanza della legislazione in materia: il comune di Pistoia con i suoi uffici di educazione e istruzione, come riportato nella risposta dell’assessora Menichelli, hanno recepito e applicano il decreto regionale asili gratis così come stabilito dalla regione stessa.

Gabriele Acerboni