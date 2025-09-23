Nido "Don Pisaneschi". Folla all’inaugurazione

"Nella vita nulla va sprecato, ed all’interno di ciascuno di noi sin da piccoli c’è uno zaino che contiene l’avventura del nostro destino, abbiate cura dei bambini, educateli alla bellezza, per farne uomini e donne capaci di realizzare la propria favola". Suor Delfina, religiosa della Congregazione di San Tommaso d’Aquino, ha così commentato l’apertura del nuovo nido d’infanzia "Don Claudio Pisaneschi" inaugurato pochi giorni fa a Casalguidi. Il servizio integrato 0-6 andrà ad aggiungersi alle scuole comunali già presenti e mira a proporre un servizio aggiuntivo per le famiglie e per i giovanissimi che animeranno i nuovi spazi. Un progetto avviato dalla cooperativa sociale "Amici della scuola Don Claudio Pisaneschi" presieduta da Giovanni Frosini, il quale ha ricordato come il nucleo originale della scuola sia stato realizzato poco meno di un secolo fa grazie allo sforzo collettivo di un intero paese. Alla cerimonia, oltre all’amministrazione comunale, erano presenti tra gli altri anche il governatore Eugenio Giani e il consigliere regionale Alessandro Capecchi di Fdi, oltre al presidente della Federazione Italiana Scuole Materne Leonardo Alessi, al presidente di Fondazione Caript Roberto Nannini ed al presidente di Banca Alta Toscana Alberto Banci.

"Gli ostacoli sono stati tanti – ha commentato il sindaco Piero Lunardi - ma la grande volontà dell’associazione che gestisce l’asilo e il nostro sostegno hanno fatto sì che questa realtà tanto importante sul nostro territorio, riferimento per la nostra comunità oggi apra le porte anche ai piccolissimi". Dopo la benedizione da parte del parroco di Casalguidi don Andrea e il consueto taglio del nastro, anche i cittadini hanno potuto visitare i nuovi locali. Sabato scorso, nel pomeriggio, è invece stata inaugurata (alla presenza del vice-sindaco Alessio Gargini) la nuova Biblioteca parrocchiale "Sophia". Che è stata preceduta da un incontro con Silvia Biagini, madre della giovane Matilde Capecchi scomparsa a soli 18 anni nel 2020, sul libro "Margherita Silenziosa… parlando con Matilde".

Giovanni Fiorentino