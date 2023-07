Nidi gratis, si apre uno spiraglio Si tenta la convenzione con Prato

E’ una corsa contro il tempo, ma ci sarebbero buone novità per consentire di accedere all’opportunità regionale ‘Nidi gratis’ per la famiglia aglianese che nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, lamentava il rischio di esclusione per cavilli burocratici. "Abbiamo chiesto alla Regione un’integrazione al bando – fa sapere l’assessore alla scuola del Comune di Agliana, Giulia Fondi – per stipulare la convenzione con nidi privati di Prato". Sull’argomento ‘Nidi gratis’ e la situazione di questa famiglia, il gruppo consiliare di opposizione ’Pd-Agliana insieme’ ha presentato un’interrogazione urgente, a risposta scritta, all’assessore Fondi e al sindaco Luca Benesperi. "Preso atto delle notizie apparse sulla stampa – rilevano i consiglieri Massimo Vannuccini, Luisa Tonioni e Stefano Pieri – dove emerge che una famiglia aglianese, con i requisiti per accedere al bando “Nidi gratis“, rischia di rimanere esclusa per cavilli burocratici, chiediamo se l’assessore ha preso contatti con la famiglia e se la situazione ha trovato soluzione". I consiglieri chiedono, inoltre: se il comune di Agliana fosse a conoscenza della scadenza del 29 aprile 2023 per l’individuazione dei servizi dove sarà possibile beneficiare dei ‘Nidi gratis’, se ha trasmesso l’elenco alla Regione e quali sono le eventuali strutture individuate e con quali criteri, il numero dei bambini da zero-tre anni, residenti ad Agliana, i nidi frequentati o scelti in caso di primo inserimento. ’Pd-Agliana insieme’ ricorda che la Regione ha promosso i ‘Nidi gratis’ per le famiglie residenti in Toscana con Isee inferiore a 35.000 euro, con figli fino a tre 3 anni che frequentano i nidi, per garantire di poter accedere a costo zero ai servizi.

Intanto, nel comune di Quarrata, dal 26 luglio al 24 agosto si può fare domanda per accedere ai contributi per i nidi e le scuole dell’infanzia private e paritarie per l’anno scolastico 2022-2023. Le domande potranno essere presentate attraverso i servizi online del sito web del Comune, autenticandosi con Spid, Carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica, oppure presentandosi all’ufficio relazioni con il pubblico in piazza Risorgimento. Condizione essenziale è che il padre, o la madre, o il bambino, sia residente nel comune di Quarrata. L’importo massimo del contributo non può superare il 25% di quanto effettivamente pagato dalla famiglia per le rette del servizio educativo o scolastico, escluse spese d’iscrizione e pasti, da ottobre 2022 a giugno 2023. "L’amministrazione – spiega il sindaco Gabriele Romiti –, è da sempre attenta a sviluppare e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia, ritenendoli fondamentali per la crescita dei nostri figli".

Piera Salvi