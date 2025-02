Nidi comunali. Oggi l’open day e gli incontri

Oggi, sabato 8 febbraio, dalle 10 alle 12, i nidi d’infanzia comunali apriranno le porte a tutti i genitori interessati alla visita degli ambienti in vista delle iscrizioni. Nella struttura, in via Curiel 7, saranno presenti le educatrici e la responsabile del servizio per illustrare i vari angoli educativi e fornire le informazioni riguardanti le pratiche amministrative e burocratiche, alle famiglie che vogliono iscrivere i loro piccoli al nido. Si tratta di un open day straordinario che precede quello classico di maggio, che si svolge in concomitanza dell’apertura delle iscrizioni. "Abbiamo deciso di raddoppiare le date in cui il nido è aperto alle famiglie - spiega l’assessore all’istruzione Giulia Fondi - per essere visitato, così da dare l’opportunità ai genitori di conoscere il nostro plesso già dall’inizio dell’anno che è di solito il periodo in cui aprono le iscrizioni nei nidi privati". Ricordiamo che i nidi comunali di Agliana da gennaio 2025 sono aperti un sabato mattina al mese, gratuitamente, per i piccoli utenti. In concomitanza si tengono incontri gratuiti per i genitori, tenuti dalle terapiste della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Laura Arcangeli e Rebecca Barbini.

Tema di sabato 22 febbraio "Perché il mio bambino fa i capricci? La regolazione delle emozioni". Orario dalle 10 alle 12. I genitori dei piccoli utenti, potranno portare i figli al nido alle 9.30, seguire l’incontro e riprenderli al termine.

Piera Salvi