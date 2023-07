Niccolo’ Bindi

Niccolò Bindi ieri ha festeggiato il suo compleanno: sulla sua torta c’erano 14 candeline. Niccolò abita a Badia a Pacciana, è un grande appassionato di musica ed è un bravissimo batterista. A settembre si prepara a frequentare il liceo musicale “Niccolò Forteguerri“. Questo è il messaggio arrivato in redazione per lui: "Ieri eri un semplice dolce bambino, oggi sembri già così grande! Per questi quattordici anni ti auguriamo di mantenere intatta l’energia e la luce che è dentro di te. Auguri da i nonni Ugo e Lucia Bindi". Tantissimi auguri anche da parte del nostro giornale.