Niccolai punta tutto su Schlein "Ecologia e lotta al precariato"

"La proposta di Elly Schlein ha due peculiarità: la chiarezza delle idee e la credibilità di chi la interpreta". A dirlo è Marco Niccolai, consigliere regionale del Partito Democratico (al suo secondo mandato) ed esponente pistoiese di spicco del comitato Schlein. "Elly dice parole chiare su temi centrali – afferma –: contrasto al precariato sul modello del governo spagnolo che ha aumentato a dismisura i contratti a tempo indeterminato, tassazione unica europea sulle multinazionali per combattere la concorrenza sleale con le piccole imprese, una transizione ecologica che non sia possibile solo per chi se la può permettere ma per tutti, centralità del diritto alla casa e del sistema sanitario pubblico. Se a questo uniamo il fatto che Elly non ha avuto incarichi nazionali di rilievo in questi anni, appare chiaro che è la giusta interprete per aprire una fase davvero nuova".

"Schlein ha fatto il tutto esaurito nelle sue tappe toscane – rimarca –: erano anni che non vedevamo piazze e sale così pieni; vari giovani si sono avvicinati al Pd per sostenere la sua proposta. Sono segnali che dimostrano che se c’è una proposta chiara e credibile le persone si riavvicinano al nostro partito. I nostri elettori vogliono una scossa: Elly è la più efficace interprete di questo desiderio di cambiamento". E su Pistoia dice: "Il fatto che il 56% degli iscritti del Pd pistoiese abbia scelto Schlein è un dato straordinario, per l’oggi e per il domani: Pistoia è stata la provincia toscana dove ha ottenuto il maggior numero di voti. Possiamo invertire la rotta rispetto alla silenziosa ma cospicua scissione di tanti nostri elettori negli ultimi anni: invertire questa dinamica è l’obiettivo centrale del nostro impegno – conclude Niccolai – un impegno che continuerà anche dopo le primarie".

Alessandro Benigni