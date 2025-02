Niccolai (Pd): "Ora stop tasse per le aziende"

Il consigliere regionale Marco Niccolai (PD) ha elaborato una risoluzione per chiedere alla Giunta Regionale toscana di attivarsi nei confronti del governo nazionale per introdurre un meccanismo automatico di sospensione dei versamenti fiscali per le imprese danneggiate da interruzioni viarie prolungate, con particolare attenzione alle aree periferiche e montane. "Nelle aree interne, montane e marginali- spiega - le attività economiche si trovano in una condizione di maggiore fragilità a causa della distanza dai grandi centri, della scarsa accessibilità e della dipendenza da poche infrastrutture viarie, e la loro chiusura può determinare effetti economici gravi e prolungati per imprese e lavoratori autonomi".

Gli interventi pubblici di sostegno, adesso, "si concretizzano in misure di ristoro erogate ex post unicamente grazie alla volontà della Regione- prosegue -mentre occorrerebbe un sistema automatico di sospensione degli adempimenti fiscali durante il determinarsi delle chiusure: questo è il modo più efficace per sostenere il tessuto economico. Nessuna Regione ha competenza in materia fiscale, serve un intervento dello Stato, che ha giustamente modificato gli standard di sicurezza delle infrastrutture viarie negli anni e dunque adesso siamo nel bel mezzo del verificarsi di interventi di manutenzione straordinaria delle stesse che, risalendo di media a decenni fa, richiedono lavori lunghi e importanti con interruzioni della viabilità spesso prolungate".

Emanuele Cutsodontis