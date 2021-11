Abetone (Pistoia), 4 novembre 2021 - Un primissimo e leggero manto bianco. Una spruzzata di neve, che gli sciatori sperano sia il preludio a una grande stagione di sci. Ovviamente covid e restrizioni permettendo. L'Abetone si è svegliato, nella mattina di giovedì 4 novembre, con la prima neve.

E le immagini delle tante webcam disseminate in Val di Luce parlano di una prima timida comparsa dei fiocchi, in attesa ovviamente di giorni ancora più propizi. L'economia della montagna è molto importante in Toscana e con le sue stazioni sciistiche muove milioni di euro e centinaia di posti di lavoro.

Dopo due anni di grande sofferenza si spera che questa sia la stagione giusta per la ripartenza. Ovviamente con tutte le accortezze e le cautele del caso. Quella della montagna toscana è un'economia rimasta al palo negli ultimi due anni a causa delle restrizioni anti covid. Questa prima neve è un segno comunque di speranza. Suggestive le immagini che arrivano dall'Appennino Tosco-Emiliano. Anche la zona del Lago Santo è stata interessata da una spruzzata.