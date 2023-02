Neve abbondante e alberghi pieni

La nevicata abbondante, non eccezionale, ma portatrice del manto bianco necessario a restituire al paesaggio quell’aspetto fiabesco che solo la neve sa dare, ha rinvigorito l’entusiasmo del popolo della neve, tanto sciatori che impiantisti.

"Dopo le sofferenze di gennaio, nel quale è stata prodotta tanta neve, ma gli incassi sono stati modesti – commenta Giampiero Danti, – a febbraio c’è stata l’inversione e si è sparato meno, ma con maggiori presenze. Quindi il primo mese è costato tanto fruttando poco. C’è preoccupazione perché la bolletta, che abitualmente arrivava agli inizi di febbraio, ancora non si è vista ed è impossibile ipotizzare cosa ci sarà scritto. Si spera nella tanto sbandierata diminuzione, ma fino a che la bolletta non c’è si può solo sperare.

"Completamente diversa la situazione di febbraio – continua il direttore della Saf – nel corso del quale le imprese, sia gli impiantisti che tutto l’indotto, dai maestri di sci, ai ristoratori, ai noleggiatori hanno lavorato bene. Per questo primo fine settimana di marzo anche gli alberghi risultano al completo. Al tirare delle somme gli incassi potrebbero superare le spese, e vista la partenza della stagione molto ritardata, sarebbe un ottimo risultato".

La nevicata di domenica si è attestata all’Abetone attorno ai 35 centimetri, altri 20 sono attesi per domani e il risultato, salvo eventi eccezionali, peraltro non previsti, dovrebbe garantire piste perfette fino a Pasqua, quindi il Pinocchio sugli sci, che si svolgerà a fine mese, godrà di piste al meglio delle loro potenzialità. Si attende solo che si rimetta il tempo per ridare il via a una seconda parte della stagione in grado di soddisfare gli amanti del bianco. Intanto i battipista sono tornati all’opera, ieri sera con cinque mezzi dalle 17 alle 22 e stamani erano attivi altri già dalle 3 del mattino.

Da stamani è riaperta anche la pista de Le Regine, rimessa a posto ieri. Con questo gli impianti risultano essere tutti aperti, e l’offerta dell’Abetone torna al meglio delle sue possibilità. Diversa la storia della viabilità con grossi problemi, sul passo dell’Oppio, nella valle del Reno, a Le Piastre e lungo la SS 66 ben oltre l’abitato di Cireglio: ci sono stati ingorghi e blocchi della circolazione a causa delle auto intraversate, problema che si ripropone con cadenza regolare quando nevica nel fine settimana. Automobilisti senza esperienza, spesso senza catene o gomme termiche e il rischio di incidenti seri si fa elevato. A Le Piastre un furgone ha frantumato una porzione di un muro di cinta, andandosene poi tranquillamente.

Andrea Nannini