"Nessun nuovo bando per Pistoia Ovest"

"Non procederemo con una nuova manifestazione d’interesse su Pistoia Ovest". A dirlo è Alessandro Sabella, assessore alla promozione sportiva del comune di Pistoia, a seguito della determina dirigenziale che nei giorni scorsi ha sentenziato "l’inammissibilità dell’unica istanza pervenuta" il relazione all’avviso pubblicato per la gestione del noto centro sportivo. "La struttura resterà nelle mani del Comune e, in continuità con quanto fatto finora, ne potranno usufruire le società sportive che hanno presentato regolare richiesta", prosegue Sabella. Finisce dunque qua la questione-bando e, con essa, le speranze dell’Us Pistoiese 1921 di poter prendere il gestione l’agognata struttura. L’istanza presentata dal club arancione, lo ricordiamo, è stata rigettata per la mancanza dei requisiti di partecipazione, in particolare per quanto concerne "situazioni di morosità riferita a debiti nei confronti dell’Amministrazione".

Una situazione che potrebbe essere legata alle rate del piano di rientro concordato tra Comune e Us a seguito del mancato pagamento di oltre 40mila euro per l’ultilizzo di stadio Melani, Turchi, Frascari e lo stesso Pistoia Ovest tra gennaio e giugno 2022. E viene lecito chiedersi se il tutto possa anche avere dei risvolti per quanto concerne la convenzione d’utilizzo dello stadio Melani e del campo d’allenamento Turchi. A tal proposito, proprio ieri L’Us Pistoiese 1921 ha comunicato che "in data 13 giugno 2023, – giorno coincidente con il termine della convenzione per ’Melani’ e ’Turchi’ – si è adoperata a consegnare le chiavi degli impianti al legittimo proprietario". "Nulla di cui preoccuparsi, è un passaggio formale – rassicura Sabella – l’iter della convenzione non ha nulla a che vedere con la questione Pistoia Ovest". La Pistoiese chiude auspicando che, "visto il percorso intrapreso nell’ultimo anno e mezzo, ben presto le parti si incontrino per delineare il futuro dei suddetti impianti". "Se vogliono un incontro saranno accontentati, come sempre è stato fatto – conclude l’assessore –: non ci sono preclusioni".

Alessandro Benigni