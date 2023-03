"Nessun allarme dagli Usa: solida la nostra banca"

Il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci e il direttore generale Tiziano Caporali, tranquillizzano i clienti di Banca Alta Toscana, in merito alle notizie che arrivano da oltre oceano, per i crack che hanno coinvolto alcuni istituti di credito importanti. "In un momento come questo, in cui si vedono alcune banche americane che hanno avuto grossi problemi – afferma Banci -, è un orgoglio sapere che la nostra banca ha grande solidità. Io non credo che ci saranno ripercussioni da noi, perché le banche coinvolte sono lontane e hanno fatto investimenti diversi dai nostri. I nostri investimenti sono soprattutto in titoli di Stato, quindi molto sicuri".

"Il sistema europeo si distingue rispetto a quello americano – aggiunge Caporali -, soprattutto per solidità e maggiori regole che tutelano i risparmiatori e gli investitori. I nostri dati, in particolare, sono tutti positivi, ci danno quindi tranquillità e ci consentono di assistere il territorio in maniera costante".

pa.ce.