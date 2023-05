"Nessun allargamento su quanto autorizzato"

"Un aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico". Tradotto, nessun ampliamento del sito, ma una maggiore produttività. Di questo si parla nella richiesta presentata da Herambiente in Regione, depositata lo scorso 13 febbraio. Sul caso sollevato dalla politica, l’azienda da noi interpellata ha preferito non intervenire. Ma il dettaglio tecnico dell’istanza sulla quale poi si pronuncerà la Regione, parla chiaro.

"Il progetto, rispetto a quanto autorizzato, non prevede nessuna nuova occupazione di suolo, nessuna variazione morfologica del corpo discarica, nessuna modifica significativa alle attività gestionali, nessuna trasformazione fisica del territorio, in quanto consiste nella sola rideterminazione del

volume complessivo di discarica. L’ottimizzazione volumetrica in progetto comporterà pertanto un

prolungamento della fase di gestione della discarica e del servizio di trattamento rifiuti che essa svolge per un periodo stimato pari a circa 4 anni. In termini di impatto ambientale sono state valutate le potenziali interferenze su tutte le componenti, con uno specifico approfondimento sulla componente atmosfera a titolo di aggiornamento delle

valutazioni effettuate a suo tempo sul progetto autorizzato".

La nuova richiesta, come viene spiegato nell’istanza, deriva dalle verifiche effettuate nel sito che indicano come ci sia una possibilità di ottimizzare il lavoro dell’impianto. "La disponibilità di una maggiore volumetria, verificata – si legge nel documento – dai rilevamenti più recenti effettuati con moderne metodologie di calcolo, determina un incremento del quantitativo dei rifiuti abbancabili".

Durante il consiglio comunale, l’assessore all’ambiente Federico Gorbi ha chiarito che: "Al Comune di Serravalle non compete il calcolo della volumetria della discarica di Fosso del Cassero che ha una autorizzazione ambientale emessa dalla Regione Toscana, unico ente competente per verificare se i calcoli di Hera Ambiente sono corretti o meno. Ma il Comune comunque farà presente alla Regione e a Hera Ambiente che il piano strutturale approvato dalla giunta Lunardi all’art. 33.1 non consente ampliamenti della discarica esistente. Starà quindi alla Regione dire se c’è o meno un errore di calcolo nella volumetria della discarica ma non verrà mai concesso dal Comune di Serravalle un ampliamento".