Nerozzi "Il mio voto non è scontato"

"Sostengo responsabilmente la maggioranza basandomi sulla concretezza dei fatti, per questo la mia posizione nel prossimo consiglio comunale del 18 luglio, sul rendiconto del bilancio, sarà subordinata alla realizzazione degli step che ci siamo dati". Alfredo Fabrizio Nerozzi, dal gennaio 2023 passato dall’opposizione alla maggioranza, ricorda che il suo voto favorevole non è scontato. Nerozzi (in foto), nel prossimo consiglio si presenterà per la prima volta in rappresentanza della nuova lista civica “Forza Agliana Piana pistoiese per la Toscana“. "In particolare – evidenzia – in materia di transizione ecologica, mia specifica delega, a partire dalla realizzazione della Comunità energetica rinnovabile aglianese, spero in un celere riscontro dell’ufficio competente, sull’incarico per la realizzazione di fattibilità tecnico-economica del progetto.

"Nell’ufficio comunale competente – osserva Nerozzi – da mesi sono depositati quattro preventivi, ma a oggi né il sindaco, né il vicesindaco e neppure io, abbiamo riscontro del lavoro eseguito, sebbene sia una priorità nota per l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza. Ricordo a esempio che il mancato affidamento dell’incarico per la Cer entro il 15 luglio, in un caso, la ditta prevede un aumento di spesa di circa il 60% per l’amministrazione e per la cittadinanza, che vede il progetto rinviato, con allontanamento dei benefici prospettati, sebbene questa non rappresenti la volontà politica. Auspico – conclude – una rapida riorganizzazione dell’ufficio tecnico lavori pubblici e ambiente, anche in visione del prossimo pensionamento del responsabile, il geometra Giampaolo Pacini, al quale va il mio plauso per i progetti realizzati insieme alla sua squadra fino a oggi".

Piera Salvi