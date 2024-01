Neonata salvata dalla mamma. Affidata prima di precipitare. Il racconto della soccorritrice

Non era in servizio, ma appena ha saputo del dramma di Giaccherino ha subito chiamato la centrale del 118 per mettersi a disposizione con un’ambulanza. Flavia Vitali, a capo delle emergenze alla Misericordia Valli della Bure e Candeglia è uno dei soccorritori che sabato sera ha affrontato l’inferno al convento, dopo il crollo del pavimento nella sala da ballo. In ambulanza è corsa alla centrale del 118 per caricare un infermiere e un tecnico e alle 22.15 è arrivata davanti a quella che ancora oggi definisce, dopo sei anni di servizio: "Una scena che avevo visto solo nei film". "Arrivare al convento non è stato semplice, c’era un continuo via vai di macchine che scendevano e salivano – racconta –. Passare in quel tratto stretto con un’ambulanza non è stato semplice. Abbiamo quindi dovuto lasciare il mezzo lontano e salire a piedi caricandoci addosso tutta l’attrezzatura sanitaria". Una volta arrivati sul posto uno scenario spaventoso nonostante i pazienti più gravi fossero già stati portati via. "Una delle mie ambulanze di Candeglia stava già portando un ragazzo in codice rosso a Careggi per il grave trauma riportato, ma c’erano ancora decine di feriti da soccorrere". Così Flavia, insieme ai colleghi, si è messa a disposizione tra persone insanguinate, polverose, doloranti e sotto shock. "C’è chi aveva perso le scarpe – racconta –, chi si era insanguinato tutto per aiutare un amico, altri con tagli importanti, insomma ci siamo messi a medicare e valutare più persone possibili oltrechè rincuorarli perché psicologicamente erano tutti devastati". Il vero punto di forza, per Flavia, è stata la completa sinergia tra tutte le associazioni di volontariato del territorio che erano presenti sul posto. "Abbiamo creato una grande squadra – commenta –: non c’erano più divise o loghi, ma,ci aiutavamo a vicenda ed è stato davvero bellissimo vedere come in un momento delicato come quello non importa da che parte stai". La soccorritrice dopo un’ora e mezza di assistenza sul posto ha poi caricato sull’ambulanza una giovane donna e il suo ragazzo per portarli all’ospedale di Lucca. "Aveva dei brutti traumi quindi siamo partiti in giallo – dice –. L’assistenza psicologica era importante in questo caso. Durante il viaggio in ambulanza è crollata e ci ha raccontato che pochi attimi prima di precipitare nel vuoto aveva affidato sua figlia di sette mesi a un’amica, se non l’avesse fatto la bambina sarebbe finita al piano di sotto insieme a lei". L’augurio per Flavia è che tutti i pazienti si rimettano: "Naturalmente la speranza è che non capitino più eventi del genere, ma il grande insegnamento di questa maxi emergenza è stato proprio vedere come il volontariato a Pistoia reagisca compatto".

Michela Monti