Nencini vince il primo "Trofeo Vasco Santi"

A distanza di un mese dalla notte della Giostra dell’Orso, domenica si è tornati a parlare di cavalli, rioni e giochi equestri agli impianti dell’Asd "Il Ponticino" alla Fornace di San Giorgio. Proprio nel quartier generale del Grifone è andata in scena la terza tappa del Campionato toscano di Monta Storica Fitetrec-Ante legata alla Giostra dell’Anello: grande successo di partecipazione, con ben 33 binomi iscritti, e anche di spettacolo vista la bella cornice di pubblico.

Al termine delle tre tornate previste dal regolamento è stato necessario fare la somma dei tempi per determinare le prime due posizioni del podio. Un testa a testa tra due cavalieri, entrambi di Sarteano (Siena), ovvero Guido Gentili, in sella ad Audubon, e Claudio Rossi su Aikidoka, vincenti con 72 punti: il tempo ha premiato il primo che ha chiuso le tre uscite con 63"60. La rivincita pistoiese c’è stata in campo femminile, come spesso sta succedendo in questi anni, con il primo posto dell’amazzone Ilaria Signorini in sella a Cabana che ha chiuso con 64 punti (nona posizione assoluta).

La gara in casa del Grifone, però, è servita anche per un momento molto particolare, ovvero l’assegnazione del primo "Trofeo Vasco Santi", in memoria dello storico cavaliere biancorosso scomparso un mese fa: il premio è andato al miglior cavaliere pistoiese, ricorrendo ancora al miglior tempo complessivo visto l’ex aequo di punti. A vincere è stato Aurelio Nencini che, in sella a Esthibir, ha chiuso con un tempo totale di 56"66 contro il 64"22 di Alessandro Culatore con Bienvenue Flambeau (lo stesso binomio vincente alla Giostra).

A premiare il vincitore sono stati i figli di Vasco, ovvero Maila e Federigo Santi. Restano, adesso, solo le ultime prove del campionato fra settembre e ottobre.

S.M.