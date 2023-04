Nell’uovo la bella sorpresa della neve: in duemila sulle piste da sci

Una Pasquetta che scrive la parola fine a una delle più travagliate stagioni invernali degli ultimi anni. L’ultima grossa nevicata risale al 2021; poi tra il covid che ha impedito agli appassionati l’accesso alle piste, la mancanza della neve, mettiamoci anche la sequenza dei fine settimana di maltempo, la Montagna Pistoiese e soprattutto l’Abetone non avranno molto di buono da ricordare degli ultimi anni. "Le stagioni buone – racconta Giampiero Danti, memoria storica di tutto il comprensorio – non sono state più di due o tre. Quest’anno, il giorno di Pasquetta abbiamo avuto oltre 2000 passaggi, sicuramente più del previsto e ne siamo soddisfatti, oggi ci sono le prove d’esame dei mastri di sci, poi si chiudono i battenti fino al prossimo inverno. Abbiamo lavorato meno di un anno ‘normale’ ma, avendo avuto a disposizione un solo mese non potevamo fare di più, è stato un mese intenso ma comunque troppo poco per far tornare i conti; d’altronde anche tutti gli altri operatori del settore, compreso quelli alpini, non hanno fatto niente di diverso. Guardando al futuro c’è poco da stare allegri – dice Danti con amarezza - siamo in ritardo su troppe cose, il turismo di oggi chiede servizi che non siamo in grado di offrire, gli alberghi si contano sulle dita, quelli chiusi sono almeno una quarantina e i servizi chiesti ai nostri giorni non ci sono. L’Abetone ha fatto la storia dello sci e i commenti di chi ci viene, ad iniziare dagli operatori del settore, sono entusiastici "piste fantastiche, tenute perfettamente, luoghi fiabeschi" ma, dietro manca una vera struttura di accoglienza, infatti finito di sciare non c’è niente". La disamina prosegue guardando alla stagione estiva. Anche su questa Danti vede la necessità di ampliare l’offerta: "al momento si offrono le passeggiate nel bosco; l’aria buona e il paesaggio mozzafiato non ce li toglie nessuno. Ma serve altro".

Andrea Nannini