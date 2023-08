Nell'inedita cornice di Quarrata: l'avventura dell'Estra Pistoia

Il primo allenamento a porte aperte dell’Estra Pistoia non si è svolto come di consueto, l’appuntamento al PalaCarrara è slittato al PalaMelo di Quarrata, ma ci hanno pensato i tifosi biancorossi a mantenere viva almeno in parte la tradizione presentandosi in buon numero ad accogliere la squadra. Erano circa cento i tifosi che hanno salutato i biancorossi non facendo mancare come sempre il loro affetto e il loro supporto alla squadra. Dopo le vacanze, le visite mediche e le prime sedute senza pubblico, quindi, al "PalaMelo" di Quarrata c’è stato il primo contatto col pubblico, soprattutto per tutti i nuovi giocatori pistoiesi. Lo spostamento al PalaMelo, va ricordato è dovuto ai lavori di manutenzione al parquet del PalaCarrara per cui gli allenamenti questa settimana si svolgeranno nell’impianto quarratino e si chiuderanno sabato 26 agosto alle ore 20.30 con il 3° "Trofeo Matteo Bertolazzi" contro l’Umana San Giobbe Chiusi. All’allenamento odierno era assente Jordon Varnado, a causa di un piccolo problema gastro-intestinale, mentre oggi farà il suo arrivo in Italia anche l’ultimo americano mancante, ovvero Ryan Hawkins: l’ala forte atterrerà nel pomeriggio e si sottoporrà alle visite mediche, pertanto sarà in palestra a partire da mercoledì. E’ stato un allenamento, ovviamente, in cui Nicola Brienza e il suo staff hanno iniziato a far conoscere ai nuovi i primi schemi di gioco, un’infarinatura generale di quella che è il credo del tecnico biancorosso e un iniziale coinvolgimento di tutti i giocatori giusto per imparare a conoscersi. L’impressione è stata decisamente buona sia perché tutti si sono presentati in una condizione fisica accettabile e sia perché la squadra è sembrata pronta e reattiva alle richieste di coach Brienza. Non sono mancate alcune giocate che hanno strappato gli applausi del pubblico presente sugli spalti ma ciò che ha maggiormente colpito è stata la concentrazione e la determinazione con cui la squadra si è allenata tanto da non sembrare neppure un primo approccio con la palla dopo le vacanze estive ma un allenamento già da clima campionato.

Maurizio Innocenti