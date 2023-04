Nell’Areabambini ecco uno spazio dedicato alla lettura e non solo

È stato inaugurato giovedìall’Areabambini Verde, a Pontenuovo, un nuovo spazio all’aperto dedicato alla lettura, al racconto, alla condivisione. Il suo nome è PiantaStorie e nasce dall’idea di trasformare il concetto di biblioteca: non più luogo chiuso, ma un contesto privilegiato dove libri e natura si intrecciano, dando vita a profumi di carta, di fiori, di piante e di emozioni. Ogni ambiente, dunque, può tramutarsi in un possibile luogo di lettura, di scambio e di relazione. PiantaStorie è un invito non solo a sfogliare e leggere un libro, ma anche a regalarsi del tempo in uno spazio dove le pagine incontrano la meraviglia della natura e del paesaggio, dove il giardino diventa “libro aperto” e ogni suo abitante è una pagina che racconta una storia. Sono previsti incontri a tema, con laboratori per bambini e famiglie a cura di Alessandra Gonfiantini e Donatella Fanfani, insegnanti dell’Areabambini. Verrà animato, poi, uno spazio “libri sull’erba”, esperienze di letture condivise e recitate a cura di Alessia Innocenti, insegnante dell’Areabambini Gialla. Il PiantaStorie sarà aperto nei mesi di aprile, maggio, giugno, la mattina di lunedì, dalle 10 alle 12, per le scuole primarie; la mattina di martedì e giovedì, dalle 10 alle 12, per le scuole dell’infanzia e nidi comunali di Pistoia; il pomeriggio di martedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30, per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni, sarà a disposizione della città. In programma anche tre laboratori del PiantaStorie al mese, realizzati nell’Areabambini Verde in via di Paterno 2a, sempre dalle 16.30 alle 18.30: mercoledì 12 aprile, “Una storia in serra”, a cura di Alessia Innocenti; 19 aprile, “La scatola laboratorio di carta e profumi”; 26 aprile, “Il momento perfetto”, laboratorio di messaggi; 10 maggio, “Il giardiniere dei sogni”, laboratorio di parole; 17 maggio, “Cenerina ha una grande stoffa a fiori”, laboratorio di storie cucite; 24 maggio, “Spunta -Storia”, racconto in germoglio, “La baceria di Felice”, laboratorio di farfalle; 7 giugno, “La lezione degli alberi”, laboratorio di colori forme e di elementi naturali; 21 giugno, “Una storia in serra”. La fruizione dello spazio PiantaStorie è gratuita, ma è necessaria la prenotazione sia per i servizi educativi che per le famiglie, ai seguenti numeri: 0573 452341 o 349 1540549.